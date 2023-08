I helga besøkte Kyiv Kammerkor Bodø for å holde konsert under Nordland Musikkfestuke.

I Bodø kan koristene gjenleve noe av den hverdagen de hadde før krigen brøt ut, men gruppa er kun på besøk. Snart skal de tilbake til det invaderte hjemlandet sitt.

Etter en langvarig krig blir det viktig for dem å lage pauser i hverdagen, for eksempel gjennom korøvinger. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

I Ukraina er det bare militærfly og raketter på himmelen. For dem er fly tilknyttet krigen og fare.

– Det er merkelig for meg å se flyene som flyr over himmelen, sier Taisiia Lurieva.

– Ja, og lydene de lager, legger Evheniy Nadolinsky til.

De sier flyene i Bodø minner dem om raketter som flyr over Ukraina. Det ikke lengre er vanlig med nøytrale passasjerfly som lander i landet.

– Ja vi blir redde, konstaterer koristene nesten unisont.

De forteller at de reagerer med frykt hver gang de hører fly og fyrverkerier.

Ikke uvanlig for flyktninger som har opplevd krig.

– Det er svært vanlig at de som har opplevd krig og konflikt nært på kroppen at de forbinder fly og helikopteraktivitet med noe dårlig, inkludert død, sier Helene Sandbu Ryeng fra Flyktninghjelpen.

Helene Sandbu Ryeng er politisk rådgiver i Flyktninghjelpen. Foto: Kårstad / NRC

Hun er politisk rådgiver i Flyktninghjelpen og har jobbet i humanitære organisasjoner i over 10 år.

Ryeng har møtt mange mennesker som har ettervirkninger av å bo og opplevd krig og konflikt over mange år.

Hun erfarer at flyktninger fra krig kan reagere med sterke kroppslige reaksjoner.

– Man blir stresset, man blir redd, forklarer hun.

Høye lyder, som skudd, fyrverkeri og lyder fra jakt, er ting som kan vekke traumatiske minner hos flyktninger, forteller Ryeng.

Hun har selv kjent på hva krig gjør med kroppen og hodet. I sin jobb har Ryeng måtte oppholde seg i land fylt med krig og konflikt.

– Jeg kjenner selv at når jeg hører høye smell, og gjerne det som ligner på skudd, så hopper hjertet over et par slag, forklarer Ryeng.

Små alarmer kan gi kroppslige reaksjoner

En av koristene, Oleksandra Tarasenko forteller at hun tidligere denne uken hadde hørt en alarm, og for henne er dette et signal på fare.

I Ukraina er dette et varsel på at det nå vil skje et rakettangrep, og at befolkningen må gjemme seg, forteller de.

Klar for Musikkfestuka i Bodø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Først ble vi skremt, men så husket vi at vi ikke er i Ukraina nå. At vi ikke trenger å bli redd, forteller Tarasenko.

Akkurat mens Tarasenko forteller dette, går det av en alarm. En helt vanlig pipelyd, kanskje fra en dør som har stått åpen for lenge. Selv dette reagerer hun på.

Når de er i Norge kan de gjenleve litt av det livet som de hadde før Russland invaderte Ukraina. Samtidig kjenner de på frykt når de hører om rakettangrep hjemme i Ukraina. Der familie og venner er.

I løpet av helga har også koret spilte i Hamarøy kirke og i Trondenes kirke i Harstad.

Har rett på hjelp på lik linje som andre nordmenn

Råd fra Helse Norge om psykisk helsehjelp Ekspander/minimer faktaboks Å oppleve krig og å flykte fra krig kan føre til psykiske og fysiske plager. Har du problemer med å sove eller plager som går ut over livskvaliteten din, bør du vurdere om du skal søke hjelp. Du kan også få hjelp hvis du har vært utsatt for tortur, vold eller overgrep, og trenger noen å snakke med om dette. Du kan i tillegg få hjelp hvis du har et alkohol- eller rusproblem. Fastlegen kan henvise deg videre til den hjelpen du har behov for. Flere tips og råd Refugee self help er et selvhjelpsverktøy for psykiske plager. Verktøyet er utviklet som et selvhjelpsprogram, og du vil ikke få kontakt med helsepersonell gjennom dette programmet. Kilde: Helse Norge

Ifølge Helse Norge sine nettsider har alle som har kommet til Norge rett på Helsehjelp.

De skriver på sine sider at for å få denne retten må du melde deg som asylsøker til politiet.

Helene Sandbu Ryeng oppfordrer folk til å vise støtte og ta vare på de rundt deg. Hun forklarer at det både er ubehagelig å være redd, men at for noen kan det i tillegg oppleves som flaut.