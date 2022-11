Like før klokka 04.30 får jordmor Jenny Rautio i Meløy en telefon.

Det er den ukrainske Oleg Marchenko som forteller at fødselen til den høygravide kona Daria, er i gang.

Hun har ikke termin før 8. november. Nå trenger de en båt for å komme seg til fastlandet.

Paret som kom til Norge, fra Danmark, den 5. oktober, har akkurat bosatt seg på øya Meløya – en times fergetur fra kommunesenteret Ørnes.

Jordmor får rekvirert ambulansebåten «Eyr Åsvær», som ligger på vakt ved kai på Ørnes.

Imens setter paret seg i bilen, og starter på den 20 minutter lange kjøreturen til kaia i Meløysund.

Med en toppfart på 29 knop bruker ambulansebåten 12 minutter på overfarten, og jordmor og mannskapet på fem står klar på kaia når paret ankommer.

Da er pressriene er full gang og Daria fraktes under dekk og spennes fast på båra.

Oleg forteller at Daria ikke var forberedt på å føde om bord i en båt.

– Hun var egentlig i sjokk over at hun ikke kom seg til et sykehus, og sier at hun ikke husker så mye av fødselen. Annet enn at det gikk svært raskt. Vi er svært takknemlige for at vi hadde jordmor med oss.

Da «Eyr Åsvær» la til kai på Ørnes var fødselen i full gang. Og Oleg hjalp til så godt han kunne.

– Vi pustet sammen, og jobbet sammen. Det hele var over på en halv time.

Klokka 06.05 ble vesle David født, 3363 gram og 50 centimeter lang.

– Sønnen vår hadde det travelt. Men vi var omgitt av snille og profesjonelle mennesker. Alt var rolig og ingen stresset, sier Oleg.

Jordmor Jenny Rautio skryter av det nybakte foreldrene.

– Daria tok det med fatning og gjorde en fantastisk jobb. De var kjempedyktige begge to.

STOLT MANNSKAP OG FORELDRE: Fra venstre Motorpasser Arnt Inge Otting, jordmor Jenny Rautio, Daria og Oleg med babyen, Maja Helstad, Heidi Betten og Siv Kristin Bjørnvik. Foto: Eyr Åsvær

– Hørte plutselig barneskrik

Trond-Olav Johansen er skipsfører på «Eyr Åsvær», en av ambulansebåtene som Redningsselskapet drifter.

Han var på vakt tirsdag morgen da den vesle gutten fikk det travelt med å komme til verden. Heldigvis er det rolige værforhold under overfarten.

Trond-Olav Johansen er skipsfører på «Eyr Åsvær», en av ambulansebåtene som Redningsselskapet drifter. Foto: Redningsselskapet

Han forteller at mannskapet på fem var godt forberedt på at det kunne bli båtfødsel.

Og det ble det – både den første om bord i «Eyr Åsvær» og den første i Johansens 20-årige skipsførerkarriere.

– Det var ikke lenge etter at båten var lagt til kai før jeg plutselig hørte barneskrik. Da skjønte jeg at det hadde gått bra. Det var stor stas. Jeg er imponert over både mor og far, forteller Johansen.

En ambulanse sto klar på kaia for å frakte de nybakte foreldrene til barselavdelinga Nordlandssykehuset i Bodø. Torsdag reiste de hjem til Meløya.

Dramatisk start på Norgesopphold

Totalt ble det rapportert 338 ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon i 2021, viser tall fra medisinsk fødselsregister. De fleste skjedde under transport.

Darias fødsel i ambulansebåten ved kai på Ørnes ble en av dem.

Oleg er fra byen Konotop i Sumy-regionen nord i Ukraina. I den krigsherjede byen som ligger omtrent 25 mil nordøst for hovedstaden Kyiv, bor det rundt 85.000 mennesker.

Da paret fikk sitt første barn, bodde de tre kilometer reisevei til sykehuset.

Daria og Oleg Marchenko i Ukraina med sin første datter. De siste årene har paret bodd i Danmark. Foto: Privat

Til tross for at det ble litt større avstand til sykehuset denne gangen, så gikk det heldigvis bra. Darias mor var i Norge og kunne passe på storesøster.

– Gutten er frisk og sunn, og mor og barn har det bra. Det er det viktigste, sier Oleg.

Paret har valgt å bosette seg på Meløya på grunn av jobb, hvor Oleg har fått arbeide som avløser på en gård.

– Alle er hyggelige, vi trives godt og liker naturen og menneskene.

De vil at barna skal vokse opp i rolige og fredelige omgivelser.

– Nå skal vi lære oss språket og prøve å leve i Norge.