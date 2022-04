Tidlig om morgenen 24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. Hver gang alarmen gikk, måtte høygravide Marsha Petrenko i Kyiv søke tilflukt med sine to barn.

– I starten syntes barna det var spennende. De ville se tanksene som kjørte, sier Petrenko.

– Etter en stund begynte de å gråte hver gang vi tok dem med ned i kjelleren.

Kjelleren var mørk, kald og fuktig. Barna ble pakket inn i pledd for å holde varmen.

Og snart ble situasjonen enda mer komplisert.

11 dager etter krigsutbruddet satte fødselen i gang. Maria kom seg til sykehus, hvor hun fødte tvillinger ved hjelp av keisersnitt.

På grunn av krigen ble oppholdet på barselavdelingen svært kort.

PÅ FLUKT: De ukrainske tvillingene ble flyktninger fra eget land bare tre dager etter at de ble født. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ektemannen var kalt ut for å kjempe i krigen, og visste ingen ting om at han var blitt far til tvillinger.

Hjemme i leiligheten gikk flyalarmen kontinuerlig. Alarmene betydde at det kunne komme et angrep fra lufta når som helst.

Sammen med søsteren Katja, som også har små barn, bestemte hun seg for å flykte.

– Jeg vil heller lide meg gjennom reisen enn å vente på luftangrep, og at de slapp bomber på oss.

En dramatisk reise

Vanligvis ligger mødre som føder med keisersnitt til observasjon i mist en uke etter fødselen. Maria lå kun i tre dager. – Vi var fryktelig redd for å være der vi var. Spesielt med små barn. Derfor bestemte vi oss for å dra derfra. Faren til tvillingene visste ikke da at de var født. Han var nemlig kalt ut i krigen, og Maria fikk ikke kontakt med ham.

Tidlig en morgen forlater følget på sju personer Kyiv. Planen var å flykte fra Ukraina til Polen med buss, deretter med båt til Oslo.

Der skulle de møte et ungt par fra Hattfjelldal i Nordland, som skulle ta imot dem i sitt hjem.

Men slik gikk det ikke.

De nyfødte tvillingene ble nemlig syke på båten fra Polen. Dermed ble de sendt med ambulanse til sykehus i Karlskrona i Sør-Sverige.

Tilstanden var ikke livstruende, men de måtte få behandling. Barna hadde fått i seg kjemikalier, trolig fra rensemiddel som hadde kommet i melkeerstatningen.

– Så lettelsen da de kom seg inn i bilen

Det var ingen tilfeldighet at målet for reisen var fjellkommunen Hattfjelldal i Nordland, og det unge paret Frida Maria Jonsson og Dan Ove Jakobsen.

For 20 år siden møtte Dan Ove mor Katjas svigermor på en ferie i Egypt. Siden har familiene holdt kontakten.

Det norske paret hadde kjørt til Oslo for å møte de ukrainske søstrene. Men da de fikk beskjed om at tvillingene var lagt inn på sykehus i Sør-Sverige, kjørte de til Karlskrona for å hente de sju flyktningene.

– Vi så lettelsen da de kom seg inn i bilen. Vi sa at nå er det over, nå kan dere senke skuldrene, sier Frida Maria Jonsson. Hun og mannen Dan Ove Jakobsen har selv tre barn på fire og ni år og et på ti måneder. Likevel var de ikke i tvil om å ta imot flyktningene. – For oss var det ganske naturlig. Vi har selvfølgelig vårt, men å stille opp når de trengte det var ikke noe vi tenkte så mye over.

– Vi var litt redd for at søstrene skulle bli splittet da de kom til Norge, at de ikke skulle få bo sammen. Derfor valgte vi å ta imot alle, sier Jonsson.

STORFAMILIE: Nå er de tolv stykker under samme tak. De ukrainske flyktningene har fått andreetasjen, og den norske familien bor i første etasje. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Å åpne hjemmet sitt var en enkel beslutning, forteller hun.

– De er trygge her. Men de har jo begge forlatt både mann og hjem, og de vanlige livene de levde for bare en måned siden, sier Jonsson.

Småbarnsmoren i Hattfjelldal måtte selv ta keisersnitt for ti måneder siden da hun fødte sitt yngste barn. Hun lå på sykehus i en uke, med full oppvartning.

– Å flykte med flere små barn rett etter å ha gjort keisersnitt går ikke an å forestille seg.

LANDLIG: Jonsson tror den ukrainske familien har godt av det rolige livet de nå får på landsbygda etter de dramatiske ukene på flukt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Paret bor i den lille bygda Varntresk, like ved grensen til Sverige.

– Det er spesielt, vi har hatt et ganske rolig liv, men nå som det blir så mye unger blir det mye aktivitet, sier Jakobsen.

GLADE: De ukrainske barna er glade for å kunne leke i trygge omgivelser i Hattfjelldal. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Jordmorforbundet: – Ganske utrolig

Maria og familien var heldige. 15 dager etter at tvillingene var født var de i trygghet i Hattfjelldal.

Ikke alle har vært like heldige som henne.

Bildet av den unge gravide kvinnen som døde etter et fødeavdelingen på sykehuset i Mariupol ble bombet har gått verden rundt.

STERKT SKADD: Den unge kvinnen var sterkt skadet da hun ble båret ut av ruinene til sykehuset. Kvinnen døde kort tid etter. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Ifølge Jordmorforbundet, som er i kontakt med ukrainske helsemyndigheter, er det mange gravide kvinner i Ukraina som føder for tidlig på grunn av krigen.

– Det er på grunn av stress og mindre oppfølging under svangerskapet, opplyser Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet,

GODT Å HØRE: Hanne Charlott Schjelderup synes det er godt å høre at den både mor og barn har greid seg, og fått muligheten til å komme til Norge under de forholdene de har hatt. Foto: privat

– Enhver kvinne som føder er sliten etter en fødsel og særlig etter en stor operasjon som et keisersnitt er. Da er det ganske utrolig å klare den lange reisen kun tre dager etter.

– Det er godt å vite at de nå er trygge og blir ivaretatt av norsk helsevesen, legger hun til.

Lederen i Jordmorforbundet forteller at det nå er norske jordmødre som krysser grensa til Ukraina daglig, som bistår gravide ukrainere og andre sårede i den vanskelige situasjonen de er i.

Jordmødre i Norge dekker vaktene gratis i Tromsø for at dette skal være mulig.

Nå jobber Schjelderup for at det norske helsevesenet skal være beredt på å ta imot ukrainske gravide kvinner, eller nybakte mødre.

– Ukraina er et stort land, og de som flykter nå er primært mødre og barn, så vi forventer å få en god del gravide til Norge om kort tid.

Takknemlige for gjestfriheten

Maria Petrenko og søsteren forteller at de og barna sov som nyfødte babyer da de kom til huset i Hattfjelldal.

– Vi var slitne etter å ha måttet flyktet fra Ukraina. Det var en vanskelig reise med barn for en meg som nylig hadde tatt keisersnitt, forteller hun.

Nå er de takknemlige for gjestfriheten de har blitt møtt med i Norge.

Hun og søsteren snakker ofte med familien sin i Ukraina, men er bekymret for mennene. Som de fleste andre ukrainske menn er de soldater i krigen.

– Vi håper krigen snart er over, men alt er ødelagt i Ukraina. Alt er bare trist og forferdelig, men vi er heldige som fikk komme hit sammen, sier Maria.

– Det er ikke viktig hvor vi er, men at barna føler seg trygge.