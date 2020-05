I et av verdens mestselgende spillserier, Assassin's Creed, gir til nå ukjente Sindre Bergfall (25) fra Stokmarknes stemmen til flere av karakterene.

Vesterålingen blir å høre i det nylig avdukede spillet, Assassin's Creed: Valhalla. Hvor de norske vikingene blir tema.

Spillserien har over 140 millioner salg siden det første spillet kom i 2007 og har en enorm følgerbase.

Bergfall har selv fulgt spillene siden han var 12 år. Han hadde aldri i sin villeste fantasi trodd han kom til å bli en del av serien.

– Bare å kunne ha noe sånt på CV-en, det er veldig stas, sier han til NRK.

Ble aldri fortalt hva han skulle spille i

Handlingen i spillet starter i Norge, men fortsetter i England. Der må man bygge sin egen landsby, samtidig som man forhandler og kriger mot blant annet kong Alfred den store.

ENORMT: – Det har en størrelse, en grafikk og en opplevelse som er uten like av det jeg har sett tidligere, sier Bergfall om spillet han er med i. Foto: Privat

Spillerne skal kunne gå i fotsporene til den store hedenske hæren, som herjet i England i 870-årene.

Utviklerne var ute etter skandinaver som kunne gi den rette autentisiteten til viking-figurene deres. Rollen falt mer eller mindre i fanget på Bergfall fra agentene hans. Han ble heller aldri fortalt hva slags spill det var han skulle få jobbe med.

– Det var veldig hysj-hysj og mye hemmelighold, sier han.

Hovedkarakteren i spillet heter Eivor, et tradisjonelt norsk vikingnavn for kvinner.

Du kan likevel velge mellom å være en mann eller kvinne. Det er danskene Magnus Bruun (kjent fra The Last Kingdom) og Cecilie Stenspil som har stemmene til Eivor.

– Du kommer deg ikke unna meg

Bergfall kan ikke røpe så mye om verken spillet eller sine egne roller ennå. Men det er flere enn én han har gitt stemmen sin til.

– Du kan si, du møter meg mange ganger i spillet. Med forskjellige stemmer, sier han.

– Du må faktisk gjennom meg for å komme deg videre i spillets handling. Og det er flere ganger. Det er ikke noe spørsmål.

Se spilltraileren her:

Assassins-Creed-Valhalla-trailer Du trenger javascript for å se video.

Og selv om det ikke er snakk om hovedkarakterer, har han lagt mye tanke bak hver stemme han har gitt.

– Du har serier som HBOs The Vikings og The Last Kingdom. Der har de laget seg en generell skandinavisk talemåte, sier Bergfall.

– Her kommer du inn i en verden der du er på veldig mange forskjellige steder. Det var viktig å tenke på hvor man befant seg hen på kartet. For meg var det viktig å skape noe som var tilnærmet en virkelighet. At man ikke bare spilte en stereotyp, sier han.

Utviklere dro på inspirasjonstur til Lofoten

Utvikler av spillserien er franske Ubisoft, som også har en avdeling i Canada.

I 2018 reiste en gruppe fra den canadiske avdelingen til Nordland for å bli inspirert av vikinghistorien og naturen.

– Å reise gjennom Lofoten gir deg en helt annen oppfatning av hvordan området er. Du kan forestille deg hvordan historien har utspilt seg akkurat der du er, sier Darby McDevitt i Ubisoft.

Han er historieregissør for spillet, og har jobbet på det siden 2018.

Regissøren forteller at en stor del av spillets start er i Norge, men vil ikke ennå avsløre hvilke steder og personer fra virkeligheten spilleren kan møte.

NORRØNE MYTER: Spillene i serien pleier å ta utgangspunkt i ekte hendelser og steder, og så dra inn fiksjon og mytologi for å gjøre det mer spennende. Illustrasjon: Ubisoft

Les også: Nytt Assassin's Creed-spill er fra Norge: – Sjukt høye forventninger

Hater å høre sin egen stemme

«Valhalla» slippes til neste generasjon konsoller Playstation 5 og Xbox Series X, i tillegg til Playstation 4, Xbox One og PC.

Planlagt utgivelse er i slutten av året.

Bergfall sier han garantert blir å spille det, men gleder seg ikke nødvendigvis så mye til å treffe på seg selv.

– Å høre min egen stemme er kanskje noe av det verste jeg vet, for å være helt ærlig, ler han.