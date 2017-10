Caroline Fredriksen fra Lofoten er én av flere personer NRK kjenner til som i løpet av de siste par dagene har mottatt et adressert brev poststemplet i Norge med en mystisk DVD. På den hjemmeproduserte DVD-platen står tittelen «Illuminating the holocaust».

Flere steder i landet har folk mottatt konvolutter adressert til navngitte personer, men med ukjent avsender.

Caroline Fredriksen reagerte med avsky på forsendelsen hun fikk i posten denne uken. Foto: Privat

Videoen inneholder i overkant av fire timer video med klipp fra ulike tv-produksjoner og andre videoer. Innholdet forsøker å formidle Holocaust, folkemordet under andre verdenskrig som noe som ikke har funnet sted.

En av dem som har mottatt brevene er den utflyttede lofotværingen som nå er bosatt i Trondheim.

– Jeg synes det var skikkelig ekkelt når jeg så konvolutten i postkassa mi. I konvolutten lå det en CD-plate. Da jeg åpnet den ble jeg først litt redd, fordi at i år har jeg vært i Auschwitz-Birkenau og ble helt slått tilbake av det jeg opplevde, forteller Fredriksen.

Har selv besøkt Auschwitz

Hun tenkte først at det hadde noe å gjøre med besøket på konsentrasjonsleiren, men tenkte raskt at det ble for søkt at noen skulle ha sendt henne dette som hadde kjennskap til besøket hennes.

– Det jeg gjorde var at jeg begynte å søke på dette, så fant jeg ut at det dreier seg om en fire timer lang anti-holocaust film, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en dokumentar, for det ser ganske hjemmesnekret ut, det var ganske guffent, sier hun.

Kjenner til flere som har mottatt pakken

Fredriksen kjenner til to personer som også har mottatt en lignende konvolutt.

– Jeg sendte en snap til noen venninner etter jeg fikk dette. I går fikk jeg en snap fra ei venninne i Oslo som også hadde mottatt den, og hun hadde ringt politiet om det.

Caroline Fredriksen postet denne uken et innlegg på Facebook-siden sin, hvor flere sier de har mottatt pakkene.

– Skal undersøke brudd på straffeloven

NRK har vært i kontakt med flere politidistrikter om saken. Trøndelag og Nordland har ikke mottatt henvendelser, men Vest politidistrikt har nå mottatt fire henvendelser om saken.

Politiadvokat Harald Bilberg i Vest politidistrikt sier de er kjent med forsendelsene. Foto: Mariann Reikerås / NRK

Politiadvokat Harald Bilberg i Vest politidistrikt bekrefter overfor Bergens Tidende at politiet har fått en henvendelse, og sier til avisen at de skal vurdere saken etter å ha sett filmen.

– Vi har fått inn fire meldinger om disse forsendelsene, vi har mottatt et par av DVD-ene og må gå inn å se om det er noe i disse som rammes av straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, sier han til NRK.

Han sier videre at dersom handlingene er straffbare er det ikke nødvendig at mottakerne anmelder hendelsene. De vurderer om saken skal etterforskes videre.

– Vi er usikre på innholdet vi har mottatt, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er også aktuelt å involvere i saken, sier han.