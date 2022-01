Norge mangler fastleger. Spesielt distriktene, og aller mest i Nordland. I tillegg bør vi utdanne over dobbelt så mange leger innen 2027.

Nå ser det ut til at Tromsø og Bodø sitter på en del av løsningen.

En forskningsartikkel som nylig ble publisert i Tidsskriftet til Legeforeningen, påpeker at:

👩‍⚕️ Av de medisinstudentene ved UiT som velger sine to siste studieår i Bodø (den såkalte Bodøpakken), blir de fleste igjen i Nordland.

👨‍⚕️ Uvanlig mange av disse vil bli allmennleger.

🩺 Flere av dem blir leger i distriktet.

Over én tredjedel vil bli allmennleger

– Av de studentene som velger Bodøpakken, blir 35 prosent allmennleger, sier Åsa Langen Westlie til NRK.

Hun er hovedforfatteren av artikkelen.

Det er uvanlig høyt sammenlignet med resten av landet. Der er tilsvarende prosent 22 til 29 prosent.

Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av? Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspandér faktaboks Kort om forskningsartikkelen: Universitetet i Tromsø desentraliserte sjette studieår av sin medisinutdanning til Bodø fra høsten 2009. Bakgrunnen var at Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø ikke hadde kapasitet til å gi medisinstudentene god nok praktisk undervisning.

Siden 2009 har inntil 24 legestudenter ved Universitetet i Tromsø årlig fullført de to siste årene av utdanningen i Bodø (kalt Bodøpakken).

Det første kullet ble uteksaminert i 2010.

51 (35 %) av Bodøpakke-studentene ble allmennleger, og 34 (67 %) av disse arbeidet i distriktskommuner.

Universitetet i Tromsøs desentraliserte medisinutdanning, Bodøpakken, har i stor grad tiltrukket seg studenter med tilhørighet til regionen.

En stor andel av studentene fra Bodøpakken jobbet ved undersøkelsestidspunktet på Nordlandssykehuset Bodø og i allmennmedisin, især i distriktskommuner. Kilde: Langen Westlies artikkel i Tidsskriftet, publisert januar 2022

I tall «produserte» UiT og NLSH 51 allmennleger i Bodø. Av disse jobbet 34 i distriktet i Nordland.

Små tall, tenker du kanskje, men det er snakk om store prosentandeler.

– Dette viser at Bodøpakken er med på å sikre helsedekning for hele Nordland, sier Langen Westlie.

Og det finnes steder for de har fått det til:

Nå vil «alle» gjøre det samme

Siden 2009 har UiT tilbudt sine medisinstudenter å ta sine to siste år på Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø.

I ettertid har flere lignende tilbud dukket opp 👇🏼

UiT har hatt tilbud på Finnmarkssykehuset siden 2017 (i tillegg til NLSH). NTNU har hatt tilbud i Nord-Trøndelag siden 2018. UiB startet i fjor med «Vestlandslegen», en ny type studiemodell med lignende mål. UiO jobber nå med å etablere samarbeid med Sørlandet sykehus.

– Andre sykehus ringer meg sikkert ukentlig for å høre hvordan vi har gjort det.

Det sier Eirik Hugaas Ofstad, leder for Bodøpakken på Nordlandssykehuset i Bodø.

– Våre tall viser at det er store sjanser for at medisinstudentene faktisk blir igjen på de stedene de har blitt utplassert. Vi prøver nå å spre kompetansen, sier han.

Studentene: – Vi kommer tettere på virkeligheten

NRK har snakket med flere studenter som tar og har tatt Bodøpakken.

De sier at de fungerer godt fordi de får bedre oppfølging enn de ville hatt i Tromsø, hvor det er større kamp om veiledere.

De siste funnene bekrefter noe miljøet har sagt i flere år:

Desentralisert legeutdanning fungerer.

Blant annet formulert i en kronikk av studentene selv: De kommer «tettere på virkeligheten», skriver de.

Her er to Bodøpakke-studenter:

Veronika Vassbotn Hansen (29) Den typiske Bodøpakke-studenten: Kvinne fra Bodø. Sier Nordlandssykehuset har godt rykte på seg blant studentene. Sier de får bedre oppfølging og tidligere ansvar enn på et større sykehus. Blir nok værende i Bodø når hun er ferdig.

Eira Dahl Føyen (27) Fra Oslo. Forlater Bodø til fordel for Oslo etter endt studier på grunn av familie. Skryter av Bodøpakken og erfaringene de får.



Men selv om forskningen viste at de fleste som blir igjen etter endt Bodøpakke, er Bodø-væringene selv, er det ikke bare slik.

Pakken rekrutterer også leger fra andre steder.

Som for eksempel Ishanee Nirmalanathan (31) fra Oslo.

Hun studerte medisin i Tromsø, tok Bodø-pakken, og er blitt værende der.

Årsaken?

En god arbeidsplass med oppfølging, ansvar, tillit og mye å lære. Man blir ikke like fort «en i mengden», sier Ishanee.

– Jeg hadde jo planer om å se mest mulig av Nord-Norge før jeg skulle tilbake til Oslo. Men da jeg kom til Bodø, falt jeg helt pladask for byen og sykehuset, og fant til slutt at jeg bare måtte bli her, sier hun.

Hun skryter av sykehuset.

Det har alt fra «hverdagsmedisin» til akutt- og spesialistmedisin. Dessuten er de såpass få at alle får mye ansvar og en tidlig bratt læringskurve.

Ute i distriktene får unge leger prøve seg på alt – derfor drar de mest ambisiøse dit. Likevel er det de færreste som velger å bli. Du trenger javascript for å se video. Ute i distriktene får unge leger prøve seg på alt – derfor drar de mest ambisiøse dit. Likevel er det de færreste som velger å bli.

Medisinstudentforeningen heier på desentralisering

– Studentene lenge har heiet på desentraliserte studieløp på mellomstore sykehus som har erfaring med utdanning.

Det sier Maja Elisabeth Mikkelsen, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Nå utdannes halvparten av norske leger i utlandet.

– Det er en enorm belastning for mange studenter å finansiere egen utdanning. Samtidig som vi er helt avhengige av flere leger i dette landet. Så at desentraliseringen også fører til flere studieplasser, er vi veldig glade for.

Maja Elisabeth Mikkelsen er leder for Norsk medisinstudentforening (NMF). Foto: Privat

Men desentraliseringen er ikke uten utfordringer.

– Det er også mange som frykter at dette kan føre til splittelse av fagmiljøer, eller at leger utdannes til å kun tilhøre en konkret del av landet, og at det ikke er like fri flyt av arbeidskraft mellom sykehus senere, sier Mikkelsen.

– Men tilbakemeldingen fra studentene som selv har vært i distriktet, er utelukkende positive. De sier det er en god måte å utdanne leger på.