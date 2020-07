Enorme køer, ventetider så lange at flere har måttet overnatte på fergeleiet og køvakter som blir skjelt ut.

Det har vært en travel sommer for både ansatte og reisende på fergene i Nordland.

De som jobber med å holde styr på køene ved fergeleiet i Bodø blir daglig hetset og sjikanert av ventende passasjerer, forteller kaptein på MF Landegode, Kjetil Fagertun.

For noen dager siden måtte kapteinen kaste ut en truende mann og kontakte politiet.

Han hadde kommet med grove trusler mot en billettkontrollør, sneket seg på ferga, og fortsatt sin ubehagelige oppførsel der.

Utålmodige turister

– Det virker som halve Østlandet er på vei til Lofoten i sommer, sier kaptein Fagertun.

Han har også merket den store økningen i turister i Nordland i sommer – mange av disse fra Sør-Norge.

Overfarten han jobber på, fra Bodø til Moskenes i Lofoten, er svært populær, men er tre timer og ett kvarter lang.

– De aller fleste takler det veldig fint, og vet at de må regne med et par timer i kø. Men noen er mer vant til at de kommer med første båt. Det er gjerne folk fra Østlandet, der det er en helt annen infrastruktur, sier Fagertun.

– Hva er det uhyggelige dere opplever?

– Det er folk som sniker i køen og prøver å kjøre foran andre biler. En annen ting er at de sjikanerer vaktene som står på land. De får trusler og veldig ufine tilbakemeldinger.

– Dette er unge folk som jobber og gjør det beste de kan, sier Fagertun.

Daglige ubehagelige kommentarer

På fergeleiet i Bodø møter vi Sarah Johanne Finstad som står midt i de lange køene av folk og biler.

Hun møter daglig passasjerer som ikke har forberedt seg på mange timer med venting.

– Jeg må ofte forklare folk at de må vente en stund. Når de reiser til Norges mest besøkte sted har de ikke noe annet valg, sier Finstad.

Hun er sommervikar for Torghatten Nord på fjerde året, og merker at årets turister oppfører seg litt annerledes enn tidligere.

– Det er like mye å gjøre som før, men mange av de norske passasjerene er dårligere forberedt på å vente enn de utenlandske. Mange har aldri tatt en fergetur på over en halvtime, og de er ikke vant til å stille seg i kø lenge før ferga går, sier Finstad.

Hun opplever nesten daglig å få ubehagelige kommentarer fra folk i køen.

Det er særlig en episode nylig som var spesielt alvorlig. En kollega av Finstad opplevde å få grove beskyldninger og trusler mot seg av en passasjer som ikke fikk plass på neste ferge.

– Det var en veldig ubehagelig opplevelse for min kollega.

Verken Finstad eller kollegaen ønsker å si mer om hva mannen sa til vedkommende, men kollegaen ble veldig opprørt.

Det var så ille at kapteinen måtte tilkalle politiet for å snakke med mannen.

– Det er trygt å vite at politiet kommer hvis vi føler oss utrygge. Men heldigvis er det mange hyggelige folk her også, og det er en veldig fin jobb. Det er dessverre noen få som ødelegger.

Sarah Johanne Finstad har jobbet hos Torghatten Nord i flere år, og sier at de fleste passasjerene er hyggelige. Foto: Martin Giæver / NRK

Smilet på plass hos de fleste

Finstad sier jo at de fleste som reiser med ferga er hyggelige. John Conradi har reist med familien fra Østlandet for å oppleve Lofoten, men måtte vente litt ekstra på fergeleiet.

Koronarestriksjoner gjør at MF Landegode kjører med redusert kapasitet, og familien Conradi kom ikke med da de ønsket.

Familien Conradi fikk litt ekstra venting på fergeleiet i Bodø, men hadde ikke mye imot det. Foto: Martin Giæver / NRK

– Nei, det tar vi med godt mot. Det er ikke noe å gjøre med det, sier John Conradi.

Heller ikke Kristian Skredsvik og Kenneth Berg ser ut til å være blant de vrange turistene. De skal til Lofoten på jakt etter storfisken.

– Vi hadde flaks og kom med. Det var godt, sier Skredsvik.