Slik forklarer Glimt at den uklare videoen beviser at Knutsen ble angrepet

7. april kunne Bodø/Glimt juble etter å ha slått Roma 2–1 hjemme på Aspmyra.

Jubelen stilnet imidlertid raskt.

Kjetil Knutsen og Nuno Santos barket sammen i spillertunnelen

De to klubbene var på ingen måte enig om hvem som angrep hvem.

Roma pekte på Knutsen. Glimt pekte på Santos.

Det ble raskt kjent at en video av hendelsen kunne bidra med å avgjøre skyldspørsmålet.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sa følgende om videoen:

– Den viser det reelle bildet av hendelsen.

Likevel ble Kjetil Knutsen suspendert før returoppgjøret i Roma.

Til slutt ble videoen lekket til offentligheten.

Men hva var det egentlig folk flest fikk se?

Bra videoen er ute

NRK har bedt Bodø/Glimt forklare de omstridte bildene fra basketaket mellom Bodø/Glimts Kjetil Knutsen og Romas Nuno Santos.

Håvard Sakariassen, sport manager i Glimt, sier klippet er fra spillerslusen på Aspmyra.

– Den personen vi ser nå komme inn med pekefingeren midt i bildet er Kjetil Knutsen

Sakariassen sier personen Knutsen peker på ikke kommer fra Glimt-systemet.

– Roma har vel bekreftet at personen Kjetil er i konflikt med er Nuno Santos.

Videre forklarer han hvor de oppfatter at Santos angriper Knutsen.

Daglig leder i Bodø/Glimt sier til NRK at de mener videoen viser tydelig at det er Kjetil som blir angrepet.

– Man ser hvem som er den aggressive part. Vi synes det er fint at videoen er ute slik at folk får se hendelsesforløpet, sier han og legger til:

– For oss er det veldig tydelig at det er Kjetil som blir angrepet.

Kjetil Knutsen tilbake i Norge etter tapet mot Roma i forrige uke. Foto: Sofie Olaisen / NRK

En skuffende video

Gard Michalsen, tidligere redaktør for blant andre E24 og Medier24, er ihuga Glimt-fan.

Som andre Glimt-supportere hadde han forventninger om at videoen på lang vei ville frikjenne Knutsen.

– Det første jeg tenkte var; «bra, her har vi en video», sier han til NRK.

Før returoppgjøret i Roma ble det snakket mye om hendelsen i tunnelen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Men jeg måtte innse at videoen som ble publisert først og fremst viser at det var uro og bråk i tunnelen.

Han presiserer at det er mulig å se mer om du vet hvem som er hvem, zoomer inn og spoler frem og tilbake.

Men Michalsen er usikker på om videoen alene vil være bevis for å kunne frikjenne Kjetil Knutsen.

Bodø/Glimt møtte Roma-supportere klare for å støtte sitt lag. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jeg vet ikke hvilken versjon UEFA har, men den videoen som ble publisert er ikke i nærheten av å være bevis for hva som faktisk skjedde.

Supporteren innrømmer at han trodde videoen skulle bevise mer.

– Glimt antydet at de hadde en video som viste klart at det var et kvelertak. Det vi fikk se var ikke i nærheten. Det var en skuffelse.

Burde vært gjort en journalistisk jobb

Michaelsen sier videoen NRK har redigert viser noe mer enn den opprinnelige.

Han sier det er synd det ikke var denne videoen som først ble publisert.

– Bodø/Glimt hadde nok tjent på å være litt mer nøktern. Det de sier blir lest og tolket, og det skaper forventninger. Oppfylles ikke forventningene blir folk skuffet.

Frode Thomassen i Glimt sier han ikke vet hvilke forventninger folk hadde til videoen.

– Det viktigste for oss er at videoen er ute slik at folk kan gjøre sin egen vurdering av det. Nå er vi på sett og vis ferdig med saken og legger energi i det som skjer fremover.

TENKER FREMOVER: Frode Thomassen (t.v) sier Glimt og Kjetil Knutsen nå tenker fremover. Foto: Ola Helness / NRK

På spørsmål om Glimt burde vært mer nøktern i omtalen av videoen svarer Thomassen at videoen ikke burde vært sluppet uten redigering.

– Da The independent slapp videoen kunne det vært gjort en slik jobb NRK nå har gjort. Det viser at det vi sa stemmer.

Han erkjenner at den videoen folk fikk se var vanskelig å tolke:

– Du må faktisk zoome for å se ordentlig. At den ved første øyekast virker uklar, det skjønner vi og. Men det er ikke vi som har valgt å gå ut med den videoen.