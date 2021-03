Hard Rock Cafe knuste drømmen om Hard Joik Cafe

Tidligere har NRK skrevet om sørsamisk kunnskapspark, som ønsket å sprite opp deler av undervisningen sin.

Dette ville de gjøre ved å kalle undervisningen som omhandler joik og egen kultur, Hard Joik Cafe ved sin internatskole i Hattfjelldal i Nordland.

Restaurantkjeden Hard Rock Cafe var derimot ikke like entusiastisk, og leverte en formell klage til patentstyret. Patentstyret før dette hadde godkjent bruken av navnet.

Nå bekrefter Lars Gunnar Marken, daglig leder ved sørsamisk kunnskapspark, at de har blitt tvunget til å skrape planene sine.

– Vi mente at vi kunne sameksistere med Hard Rock Cafe, og at vi ikke utgjorde noen fare for deres merkevare. Men siden vi er eid av Kunnskapsdepartementet, fikk vi beskjed av Udir om å gi oss.

Internasjonal oppmerksomhet

Kunnskapsparken driver undervisning i samisk for elever i hele Norge, fra Stavanger til Kautokeino.

Sørsamisk er et språk som rundt 1000 mennesker snakker, og som er på Unesco sin liste over språk som er i ferd med å dø ut.

Marken legger ikke skjul på at han syns avgjørelsen er feil.

– Elevene og de ansatte syns det er dumt at det har blitt sånn, men vi må forholde oss til det vi får beskjed om. Det er kanskje mange som bruker dette navnet uansett, men vi må gjøre ting rett med tanke på eierne våre, samt lover og regler.

Han sier at de har fått mye positiv oppmerksomhet for planene deres.

– Det har vært mye blest og internasjonal oppmerksomhet. Et arkitektfirma lurte til og med på når vi skulle begynne å bygge. Det er trist at det endte sånn.

Vil ikke gå til retten

Udir bekrefter til NRK at de har anbefalt sørsamisk kunnskapspark å trekke saken mot Hard Rock Cafe.

Avdelingsdirektør i Udir, Hilde Austad, sier til NRK at de fryktet en potensiell rettssak fra restaurantkjedens del.

– Hard Rock Cafe hadde innsigelser mot bruken av navnet Hard Joik Cafe. Det er et morsomt navn, men vi mener at staten likevel ikke skal bruke midler på å gå til en potensiell rettssak for å bevare navnet.

Mener varemerkene blir for like

Hard Rock Cafe mener at selv om joik og rock er ulike sjangre, så er begge deler musikk. De mener derfor at varemerkene blir for like, og at det nye navnet krenker rettighetene til den kjente og etablerte kjeden. Derfor klagde de inn godkjenninga av Hard Joik Cafe.

I klagen til patentstyret skrev restaurantkjeden dette:

Innsiger anfører for det andre at assosieringen vil føre til urimelig utnyttelse av HARD ROCK CAFEs anseelse og særpreg som et globalt velkjent, og dermed «free ride» på merkets opparbeidede goodwillverdi og blikkfangereffekt som er bygget opp gjennom innsigers markedsføringskampanjer og – investeringer gjennom 50 år.

NRK har tirsdag sendt en henvendelse til Hard Rock Cafe, men foreløpig ikke fått svar.