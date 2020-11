Assassin's Creed er en av verdens mest kjente spillserier hvor handlingen strekker seg over hele verden.

Denne gangen skal historien blant annet foregå i Lofoten, hvor norske vikinger er et viktig stikkord. Spillet fikk nettopp terningkast 5 av NRKs anmelder.

Men Ubisoft så nesten ut til å være ekstra gavmilde med nettopp nordmenn da de lanserte forhåndsbestillingen i går.

Rune Fjeld Olsen er spillanmelder for NRK. Foto: Privat

For å få tak i spillets «Ultimate edition» må man egentlig ut med omtrent 1200 kroner. Mandag var spillet nede i 109 kroner, og internettet kokte.

NRKs spillanmelder, Rune Fjeld Olsen, sier at han fikk mange meldinger fra håpefulle kompiser som hadde kjøpt spillet.

– Det er jo litt morsomt med sånne hendelser som dette. Det sprer jo seg som ild i tørt gress. Mange jeg kjenner har kjøpt det for 109 kroner og krysser fingrene for at de faktisk får lastet det ned.

«Godt valg, forresten», står det etter at man har kjøpt spillet for 109 kroner på Ubisoft sine nettsider. Det kan man trygt si for norske forbrukere. Foto: Skjermdump / Uplay.com

Folk fra utlandet bestilte

Det som tilsynelatende var en stor tabbe fra Ubisoft ble til slutt oppdaget og prisen ble endret tilbake til over tusenlappen i norske kroner.

Grunnen til denne feilen spekuleres i at spillets pris ute i Europa er 109 euro. Da kan man lett tenke seg til at prisen på 109 kroner er en valutaglipp.

På Reddit-forsiden r/pcgaming ble denne feilen oppdaget ganske fort. Folk så ut til å være pessimistiske for utsiktene til at de fikk beholde spillet, men da spillet ble tilgjengelig for nedlasting i dag, ser alt ut til å være i sin skjønneste orden.

Flere fra steder som Canada, USA og Frankrike skrev i tråden at de brukte VPN for å få tak i spillet med norske priser. Det kan være i strid med retningslinjene til Ubisoft.

– Det er vanskelig for meg å si om de har brutt lover eller retningslinjer. men det er interessant å se at i brukeravtalen til Ubisoft, så står det at de kan kansellere alle kjøp uten forklaring. Da blir det spennende å se når de kommer med en offisiell uttalelse, sier Olsen.

– Hva tror du de kommer til å gjøre?

Slik så det ut da en person fikk kjøpe spillet billig. Foto: Skjermdump / Uplay.com

– Det spørs jo om de veier denne tabben opp mot den gode PR som de har fått. Jeg har jo for eksempel sett i flere tråder at det er mange som har fått øynene opp for butikken til Ubisoft, og som i stedet for valgte å bruke leietjenestene de tilbyr for spill.

Kan ha tapt millioner

Olsen sier at han tror kanskje noen hundre eller noen tusen har oppdaget denne feilen og tatt utnytte av den. Det kan bli forholdsvis dyrt for spillkjempen Ubisoft.

– Jeg vil tro at de kan ha tapt hundretusener, om ikke millioner av kroner på dette her. Det var nok et uhell og det er ikke vits i å spekulere i om det egentlig var et skjult PR-stunt. Men det kan jo ha en positiv innvirkning på dem likevel.

– Tror du folk får beholde spillene?

– Det er jo interessant å høre hva de tenker, Ubisoft, og ikke minst er det klart at norske forbrukermyndigheter ikke alltid er enig med utenlandske selskaper. Noen ganger kan deres retningslinjer gå imot norske lover, så det blir spennende.

Ubisoft kan heve kjøpet

Nettopp hva Ubisoft tenker om dette spørsmålet er ikke klart, ettersom NRK har forsøkt å få kontakt med dem uten hell.

Juridisk direktør hos Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, sier at lovreguleringen på dette spørsmålet ikke er krystallklart, men at det finnes muligheter for begge parter.

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

– Dette blir et avtalerettslig spørsmål. Det har vært saker tidligere om feilprisede varer på nett, og i utgangspunktet er alle slike avtaler bindende. Men praksisen sier at om det var helt åpenbart at varen var feilpriset, så skal den næringsdrivende, altså Ubisoft, få medhold.

Slike saker kan igjen gå videre til Forbrukerrådet og deretter videre til Forbrukerklageutvalget. Hvis det ikke var åpenbart at varen var feilpriset, vil avtalen igjen bli bindende.

– Men det kan jo hende at Ubisoft her legger seg flat og sier at de som har kjøpt det for den lave prisen selvfølgelig skal få beholde det. Om de ikke gjør det, så kan det bli en sak, sier Haug.