Kveldens kamp går inn i historiebøkene. Bodø/Glimt er ferdige med historiens første gruppespill-runde i Europa League.

Det endte med 1–1 borte mot PSV Eindhoven.

Kveldens første mål ble banket inn etter 44 minutter spilt. Grønbæk med en mesterlig avslutning, og da er det Glimt som tar ledelsen i Eindhoven.

PSV-forsvaret rygget og rygget, noe som straffet seg idet dansken fikk lagt an til skudd fra rundt 10 meter. Glimt sjokkerer hjemmepublikummet med ledelse etter første omgang.

Etter 62 minutter kom imidlertid kalddusjen for de gulkledde.

El Ghazi slo mot Gakpo et stykke utenfor Glimt-boksen. Plutselig var sistnevnte veldig alene. Han var iskald og satt ballen i mål.

Til tross for at Glimt presset på mot slutten, og hadde en enorm sjanse like før slutt da Vetlesen skjøt rett på keeper, endte det hele 1–1.

– Jeg synes alt i alt det er bra, sier Marius Lode til TV3+ etter kampslutt.

Midtstopperen vendte nylig hjem etter et mislykket opphold i tyske Schalke 06. Der fikk han spille lite.

Han var tydelig glad for å være tilbake på banen.

– Utrolig gøy å få spille fotballkamp, og kjekt å få starte. Litt kramper på slutten, men formen er fin.

Joel Mvuka drar av en PSV-spiller under kveldens kamp. Foto: Frida Brembo / NRK

Totalt sett en god prestasjon

Knutsen, som ofte ser forbedringspotensial i det Glimt presterer, virket å være godt fornøyd med å ta med seg et poeng tilbake til Bodø.

– Det er en fotballkamp der vi må forsvare oss i perioder. Etter hvert gir de oss store muligheter. Totalt sett må vi si at vi gjør en ganske god prestasjon og at et poeng er greit å ta med seg hjem, sa Knutsen under pressekonferansen etter kampen.

En nederlandsk journalist spurte hva Knutsen tenkte om at PSV spilte så dårlig.

At PSV spilte dårlig var imidlertid ikke Knutsen enig i.

– Vi har sett PSV i mange kamper og jeg opplever de som et godt lag. Jeg vurderer ikke at de gjør en dårlig kamp. Det henger sammen med hvordan vi ser ut der ute.

Knutsen la til:

– All respekt for PSV. Jeg er ikke her for å vurdere deres prestasjon, jeg er her for å vurdere vår prestasjon.

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt tar med seg et poeng tilbake til Bodø. Foto: NRK

Sterkt fra begge lag

Allerede etter fem minutter spilt leverte PSV to sterke skuddforsøk på rappen, men Haikin redder både én og to ganger.

Hjemmelaget holder presset oppe fra start og skaper flere farlige sjanser mot Bodø/Glimt. PSV utnytter at Glimt som står høyt på banen, men etter 15 minutter spilt må Vertessen se at Haikin får stoppet det hele.

Haikin er langt utenfor egen boks for å skjære av. Det lykkes han med, men det er med nød og neppe han får taklet ballen unna. Nesten en sikker scoring for vertene.

Vertessen igjen med kjempesjanse i det 33. spilleminutt. Som NRKs fotballkommentator sier: «med alle sjansers datter, mor, bestemor og oldemor».

Det hele starter med et skudd fra Gakpo. Det skaper en farlig retur fra Haikin. Vertessen er raskt på plass og tupper ballen millimeter utenfor høyre stolpe fra kloss hold.

Like før pause sørger Grønbæk for ledelse for Bodø/Glimt. Patrick Berg med kort 2 minutter ut i andre omgang.

6–1 friskt i minne

I forkant av kampen var det lite som tydet på at Manchester United-legende og PSV-trener Ruud van Nistelrooy kom til å undervurdere motstanderen fra nord.

Nederlandske medier malte med brede penselstrøk i sin omtale av Bodø/Glimt. Eindhoven Dagblad skrev blant annet Glimts tidligere prestasjoner som eventyret som trollbandt fotballverdenen.

De har også Roma-kampen i 2021 friskt i minne, hvor Bodø Glimt i en av kampene knuste alle norske rekorder ved å slå italienerne 6–1. «Det og mer kan PSV forvente av den første motstanderen i gruppespillet i Europa League».

Før torsdagens oppgjør var også Glimt-trener Kjetil Knutsen klar på at de skal angripe motstanderen.

– Vår tilnærming til det vi gjør er alltid å lese motstander. I det bildet skal vi være mest mulig oss selv. Vi går på noen smeller, men vi har valgt den harde veien sa han til NRK.

UEFA Europa League gruppe A: Ekspandér faktaboks Bodø/Glimt

Arsenal

Zürich

PSV Eindhoven

Første kamp mellom de to lagene

I kveld er også første gang de to lagene møtes. Nederlenderne i PSV har tidligere møtt norske lag som Brann, Rosenborg og Haugesund. Glimt møtte for øvrig nederlandske AZ i åttedelsfinalen i Conference League i fjor.

Totalt har rundt 250 gulkledde tatt turen til den nederlandske byen Eindhoven, PSVs hjemby og til Philips stadium som rommer nærmere 37.000 mennesker.

Fra start gjorde Glimt tre endringer fra startelleveren mot Molde. Isak Helstad Amundsen,

Hovedtrener Kjetil Knutsen lovde dagen før kampdag at Bodø/Glimt skulle levere spill i Bodø/Glimts ånd. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Lars-Jørgen Salvesen og Amahl Pellegrino ble erstattet av Marius Lode, Runar Espejord og Albert Grønbæk. Stopper Lode startet med det sin første kamp etter returen fra Schalke 04.

PSV-sjef Ruud van Nistelrooy mønstret som ventet en sterk ellever i kveld, og i vertenes 4-3-3-oppstilling er det blant annet verdt å merke seg at Manchester United-aktuelle Cody Gakpo startet. Norske Fredrik Oppegård er for øvrig skadet.

Kveldens dommerkvartett er bulgarsk og består av Georgi Kabakov som hoveddommer, Martin Margaritov og Diyan Valkov som assistentdommere, mens Radoslav Gidzhenov er fjerdedommer. Tyskerne Marco Fritz og Bastian Dankert er VAR-dommere.

Gruppespill for andre sesong på rad.

Bodø/Glimt spilte seg nesten til en historisk Champions League-deltakelse, men med Europa League er bodøværingene i et gruppespill for andre sesongen på rad.

Fjorårets sesong endte med en imponerende kvartfinale i Conference League, en reise som blant annet inneholdt et gruppespill der man gikk seks kamper ubeseiret. Glimt innleder dette gruppespillet i kjølvannet av kvalifiseringskamper mot Klaksvik, Linfield, Zalgiris og Dinamo Zagreb, og fire bortekamper har gitt 0-1-3 før oppgjøret i Eindhoven.