Tysk pilot fløy med bøyde propeller fra Lofoten til Trondheim

En alvorlig luftfartshendelse, som var nært ved å ende i en ulykke, konkluderer Statens havarikommisjon etter tyskerens flyferd langs norskekysten.

Det kommer frem i en rapport etter tyskerens flytur langs norskekysten sammen med datteren i fjor sommer.

I et fly av typen Piper PA-34 Seneca, et amerikansk tomotors sportsfly, fløy far og datter fra Nordkapp og sørover.

På turen langs kysten stoppet de på Stokmarknes lufthavn og Svolvær lufthavn.

Neste flystrekning var planlagt via Leknes, for så å følge kystlinjen forbi Brønnøysund, Namsos og lande på Trondheim lufthavn Værnes.

En feiltakelse

Det var på Leknes at ting gikk feil for den 69 år gamle tyskeren.

Til Havarikommisjonen har opplyst at han planla å utføre en touch and go-prosedyre på Leknes for treningsformål. Dette skulle gjøres i kombinasjon med å utføre en kort sightseeing over byen. En touch and go vil si at flyet går inn for landing og lander på bakken i noen sekunder, men akselererer farten igjen og tar av på nytt.

På slutten av innflygingen var planen å endre vinkelen på propellene for å bedre akselerasjonen etter touch and go-prosedyren. Men ved en feiltakelse tok tyskeren opp håndtaket for understellet i stedet for vingefinnene

Det førte til at understellet ikke lenger var utfelt og da flyet så vidt traff bakken, før det igjen lettet, ble samtlige seks propellblad bøyd.

– Kunne gått veldig galt

– Hele hendelsen er veldig alvorlig, og det kunne gått veldig galt. Han tok en stor risiko ved å fortsette flyvningen til Trondheim, sier Petter Førde som er leder av Norsk Pilotforbund til NRK.

Petter Førde, leder Norsk pilotforbund. Foto: Astri Husø / NRK

– Jeg kan si med sikkerhet si at når du får skade på propellen må man treffe bakken ganske hardt. Det er noe en pilot vil merke. Flyet vil opptre annerledes etterpå. Han burde ha merket dette både ved sammenstøtet og etterpå. Jeg er nesten forundret over at flyet klarte å holde seg i luften, fortsetter han.

Førde har 36 års erfaring som pilot og flyr i dag for Widerøe. Han har selv sett sporene etter tyskerens sammenstøt med bakken på Leknes.

– Alle flyvere i Widerøe som var på Leknes i etterkant, har snakket om hendelsen. Sporene satt der i lang, lang tid etterpå. Det var groper i asfalten, han kan ikke bare så vidt ha vært borti rullebanen.

Han reagerer også på at tyskeren ikke gikk inn for landing på en av de mange flyplassene mellom Leknes og Værnes.

– Å fly fra Lofoten og helt til Trondheim, den vurderingen er det vanskelig å få forstå fra en yrkespilots ståsted. Hvorfor landet han ikke i Bodø?

– Trodde piloten var beruset

Tyskeren har forklart at han innså muligheten for at propellbladene hadde vært nede i rullebanen, men fortsatte likevel turen.

Har forklarte videre at flyhastigheten var noe redusert på turen til Trondheim, men at han ikke merket noen vibrasjoner fra propellene på flygingen.

Det var først etter landing her, at han fant ut at alle propellene var bøyd.

På Værnes ble for øvrig piloten møtt av et ambulansehelikopter, fem ambulanser, to brannbiler og to politibiler. Det var flygelederen i Leknes som hadde varslet politiet fordi han hadde mistanke om at piloten kunne være beruset, noe det viste seg at han ikke var.

– En alvorlig luftfartshendelse

Havarikommisjonen har klassifisert denne saken som en alvorlig luftfartshendelse, som per definisjon innebærer at det var nær ved å bli en luftfartsulykke.

Havarikommisjonen mener det var små marginer fra sammenstøtet mellom flyets skrog og rullebanen da flyet kom inn i høy hastighet. Videre kunne, i tillegg til propellene, også motorene ha blitt skadet med påfølgende havari som resultat.

Havarikommisjonen mener forberedelser til flygingen var god, men at den praktiske gjennomføringen ikke synes like god.

Konklusjonen er som følger: Det kan stilles spørsmål ved flygerskjønnet å planlegge sightseeing samtidig som man skal utføre innflyging til en fremmed flyplass med kort rullebane, i tillegg til å fortsette en flyging med et fly som han burde ha skjønt at sannsynligvis var skadet.