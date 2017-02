Tvinges til å bytte fylke: – Betyr at strømregninga blir 25 prosent dyrere

– Regionreformen et overgrep

De to toppkandidatene til Nordland og Troms senterparti, Willfred Nordlund og Sandra Borch, mener regionreformen er et overgrep ovenfor folk og regionale folkevalgte. Borch sier at de viser null respekt for de rundene som har vært gjort i nord. – Det verste er at reformen er enda mer uklar enn det den var, sier hun.