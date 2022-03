TV 2: Blir ingen cupkamp

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier til TV 2 at sånn han forstår det, så blir det ingen kamp mellom Aalesund og Bodø/Glimt på søndag i cupen. Det betyr i praksis at Glimt er klar for kvartfinalen. Aalesund har nektet å spille kampen etter at den ble fremskyndet på grunn av Glimts europadeltakelse. Grunnen er at troppen til Aafk er rammet av koronavirus.