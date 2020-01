Mange nordmenn har i løpet av 2019 fått beskjed fra banken om å stikke innom for fremvisning av gyldig legitimasjon.

Fristen gikk ut ved nyttår, etter flere purringer fra bankene. Men, mange tusen har ennå ikke gjort det.

– De kundeforholdene blir sperret. Vi har jobbet lenge med dette. Kravet er ikke noe bankene har funnet på. Det er et krav om at bank må kjenne kundene sine, sier Stein Vidar Loftås, i Sparebank 1 Nord-Norge.

Jobber med å sperre kontoer

Kravet om legitimering skjer etter at norske myndigheter har bedt bankene sørge for oppdatert legitimasjon, gjennom Hvitvaskingsloven.

– For å ikke få sperret kontoen, må bankkundene komme innom sin lokale filial med kopi av legitimasjon. Vi har fått se legitimasjonen til mer enn 200.000 av våre kunder. De 10.000 vi mangler legitimasjon fra, er vi ikke sikre om er aktive, sier kommunikasjonssjefen.

Arbeidet med å sperre kontoer begynte i forrige uke, og vil fortsette ut neste uke.

– Også sertifikat er gyldig legitimasjon

Flere har reagert på at man må ha med pass i banken. Blant annet fryktet mange eldre at kontoene deres ble sperret fordi de manglet gyldig pass. Kravet til legitimasjon skapte også enorme passkøer hos politiet.

– Dette beror på en misforståelse, eller dårlig kommunikasjon, sier Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Jeg rekker hendene i været. Vanlig førerkort er for eksempel også godtatt gyldig legitimasjon. Vi la nok litt for stor vekt på pass i begynnelsen av arbeidet, men det er ikke utelukkende pass man kan benytte seg av.

– Men hva skjer dersom du står på butikken og opplever at du ikke får betalt fordi kontoen din plutselig er sperret?

– Det er fortsatt håp. Bankene har frist fra Finanstilsynet ut neste uke. Da må vi ha alt vårt i orden. Hvis du opplever at kontoen er sperret, dra innom og gjennomfør legitimering, så åpner vi den fort.

Mange trodde tidlig at kravet til gyldig pass som legitimasjon var absolutt. Det skapte lange køer ved passkontorene. Foto: Martin Torstveit / NRK

Se opp for svindlere

Mens banker og kunder jobber med å få legitimasjon på plass, er det noen der ute som ser sitt snitt til å tjene penger på prosessen. Banken ber kundene være ekstra oppmerksomme nå.

– Svindlere ser monn i dette. Det florer av mail med spørsmål om folk har fått kontoen sperret. Deretter står det at bankkunden må klikke på en lenke for å få kontoen låst opp igjen.

Dette er, ifølge Loftås, ikke fremgangsmåten bankene vil bruke når de tar kontakt med kunder som har havnet i uføre.

– Dersom du opplever at du får kontoen sperret, får du varsel fra banken. Så må du aktivt oppsøke din filial for å legitimere deg og få kontoen låst opp. Svindlere følger med på ting som skjer i samfunnet, og vi ser at e-postene sendes ut nå når vi har begynt å sperre kontoer.