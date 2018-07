Turistsvikt i Lofoten: – Fotball-VM, drittvær og negativ medieomtale har skylda

Vill og vakker natur og idylliske fiskevær har gjort Lofoten til drømmereisemålet for mange norske og utenlandske turister. Men turistboomen de siste årene har imidlertid ført til kaos, slitasje og forsøpling i øyriket. I fjor fortalte NRK om avføring som flyter både til lands og vanns. Turister setter opp telt på kirkegårder og fotballbaner, omtaler skoger som «the forest of shit» og stier forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

Her på fotballbanen i Henningsvær hadde turister slått opp telt sommeren 2017. Foto: Patrik Wennberg

Den negative medieomtalen kan ha bidratt til at færre velger Lofoten-ferie akkurat i år.

– Det kan ha hatt en effekt. Vi i turistnæringen får tilbakemeldinger på at «det er fullt i Lofoten nå og køer overalt», sier Tommy Johansen som jobber ved turistattraksjonen Sund fiskerimuseum.

Fotball-VM

Tommy Johansen ved Sund fiskerimuseum tror fotball-VM har bidratt til at de norske turistene vært litt treige med å komme seg på ferie. Foto: PRIVAT

I juni i fjor hadde museet 5.724 besøkende, mens juni i år endte på 4.412 gjester. Det er en nedgang på 23 prosent sammenliknet med året før. Og trenden fortsetter så langt i juni.

– Det hører til sjeldenhetene at de ringer fra cruiseskip og kansellerer på grunn av dårlig vær. Men det opplevde vi i juni, sier Tommy Johansen.

For å unngå en ny sommer med medieoppslag om villcamping og forsøpling, har kommunene i Lofoten satt opp ekstra søppelcontainere og bygd åtte nye turisttoaletter.

Men denne sommeren har mange av turistene som var ventet til Lofoten reist et annet sted.

Turistsjef: – Det merkes

Elisabeth Dreyer tror været har hatt mye å si for turismen. Foto: Destinasjon Lofoten

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten sier at de endelige besøkstallene ikke er klare før i august. Medlemsbedriftene i reiselivsselskapet rapporterer imidlertid om færre turister i juni og så langt i juli. Halvparten av turistene i Lofoten nordmenn, og det er dem som i hovedsak uteblir.

Dreyer tror at hetebølgen i sør er hovedforklaringen på turistsvikten i juni og juli.

– Du forlater ikke 30 grader når det er 14 grader i Lofoten. Det har vi fått merke, sier hun.

Norske turister reiser gjerne til naturperlen i bobil, og ifølge Dreyer har vært klart færre bobiler å se på veiene i Lofoten i år. Fergeselskapet Torghatten Nord, som frakter turistene til og fra Lofoten, bekrefter at også de har hatt færre biler og passasjerer på fergene til Lofoten.

Glissent på uterestaurantene

Restauranter som Du verden i Svolvær har hatt færre gjester denne sommeren.

Også hotell- og restaurantnæringen har merker at turiststrømmen har vært laber denne sommeren. Lars Bjørback, som eier av en rekke restauranter og hoteller i Svolvær, forteller om en markant nedgang.

– Vi har hatt en nedgang på 25 prosent. Vi merker det ikke så mye på hotellene. Utlendinger booker gjerne et år i forveien. Men det er klart færre gjester rundt restaurantbordene.

Også han er tydelig på at det er norske markedet som svikter Lofoten i år.

Sebastian Conrad Håkansson (28) skal sammen med en stor vennegjeng til Lofoten i år. Det er den flotte naturen som gjorde at de i år la turen til Lofoten. Foto: Marte Fredly-Steen / NRK

– Sommeren 2017 opplevde vi en eksplosjon sammenliknet med årene før. I år er det nesten ikke nordmenn her.

Bjørback er ikke i tvil om at den kjølige sommeren i nord nok har skremt mange nordmenn.

– Jeg kan jo skjønne at mange nordmenn har lagt ferien sin til Sør-Norge, sier han.

Tommy Johansen ved Sund fiskerimuseum tror også at det elendige sommerværet må ta skylda for de lave besøkstallene. I tillegg tror han at en annen begivenhet har spilt inn.

– Fotball-VM har nok bidratt til at de norske turistene vært litt treige med å komme seg på ferie