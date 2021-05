I dag starter Den Norske Turistforening (DNT) med kurs for å lære oppføre seg i naturen.

Unødvendig tenker du kanskje?

Norsk natur har blitt kjempepopulær det siste året etter at koronapandemien kom. DNT ser flere overnattingsdøgn i telt og hengekøye.

Folk flest er flinke, men med mange ferskinger betyr også at det er flere som ikke nødvendigvis vet hva som gjelder på tur.

Med det digitale kurset «Et mer sporløst friluftsliv» håper de nå å gjøre folk mer bevisste.

– Vi i DNT synes det er kjempefint at så mange har oppdaget friluftslivet det siste året. Og folk flest er flinke, men med mange ferskinger betyr også at det er flere som ikke nødvendigvis vet hva som gjelder på tur, sier rådgiver Tina Skare i DNT.

Svært forenklede regler for tur: Ekspandér faktaboks ALT du tar med deg på tur skal du ta med hjem igjen. Ingen unntak. Sett deg inn i hva du har lov å gjøre eller ikke. Går du i et verneområde? Bål er koselig, men det er ikke lov hele året. Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud. Skal du uansett lage bål vær varsom og gjør det på en hensynsfull og forsvarlig måte. Mange tenker at man kan kaste organisk materiale er ok. Feil! Epleskrotten din blir liggende i 2 måneder før den brytes ned. Ta den med deg tilbake. Må du bæsje i skogen eller på fjellet? Kom deg unna folk, stier og vei. Grav deg et hull og gjør det du må. Papir tar du med deg i en pose. Selv om hengekøya di tåler vekta, er det ikke sikkert trærne gjør det. Sørg for å bruke brede stropper og finn deg et kraftig tre. Skal du etablere en leirplass og flytte på greiner og stein? Legg det tilbake igjen. Båndtvang er ikke noe vi har fordi myndighetene misliker hunder. Bruk bånd. Vi er på besøk i naturen på naturens premisser. Oppfør deg som du er på besøk. Kilde: DNT

Må du bæsje på tur – ta med spade

DNT venter at mange legger ferieturen innenlands også i år. Blant dem er det mange som har lite erfaring med å ferdes i marka.

For et par år siden var innbyggerne i Lofoten lei av å finne bæsj lang stier, naust og veiskuldre.

Her har DNT et såre enkelt tips: Spade!

– Man må på do også på tur. Jeg vil anbefale folk å gå et godt stykke unna veien eller

Rådgiver Tina Skare i DNT foreslår å ta med deg en liten spade når du skal på tur. Foto: DNT / DNT

stien. Både for din egen og for andres del. Du kan gjerne ha med en hagespade i sekken og grave et lite hull når du må på do.

Enkelt og greit, papir og våtservietter tar du med deg i en pose tilbake.

Apropos å kaste fra seg ting:

– Når det gjelder hva man kan kaste, du skal ikke kaste fra deg noe i naturen. En god huskeregel er at alt du tar med deg på tur, skal du ta med deg hjem igjen. Derfor oppfordrer vi folk til å ta med en ekstra søppelpose

– Må bli bedre til å plukke opp søpla vår

Det er først og fremst når det kommer til å ta med oss eget avfall vi synder mest, ifølge DNT:

– Vi må bli bedre til å plukke opp søpla vår. Vi bør også bli flinkere til å sette oss inn i lover og retningslinjer for området vi skal gå på tur i. Det er verneområder og kulturminner. Man bør sette seg inn i hva som gjelder i området man skal gå i, sier Skare.

Dersom naturen raseres blir det ikke like koselig å gå tur lenger.

– Så må vi også tenke på at vi ikke har ubegrenset med naturressurser. I aller ytterste konsekvens kan det innskrenke våre muligheter til å ferdes i naturen.

Og hvis man er i tvil så kommer du langt med god folkeskikk.

– De fleste gjør ikke ting av vond vilje. For de fleste handler det nok om at man ikke vet eller tenker over det.