Cruiseturismen går som det suser i Narvik by.

En nybygd kai, enda nærmere sentrum, er litt av grunnen til det.

Kaia kan ta skip i alle størrelser og opptil 4000 passasjerer, og har så langt i år hatt over 30 anløp.

Men førsteinntrykket til turistene?

Søppel og bygningsarbeid.

Det får over 300 Narvik-væringer til å reagere i et Facebook-innlegg på gruppa «Narvik før og nå».

SKROT: Diverse skrot er samlet i en haug i midten. Foto: Privat

Bekymret for ryktet til byen

Det var Paul Walle som tok bildene i havna, som nå skaper debatt.

Det var etter han hadde snakket med flere turister fra cruisebåten, at han ble nødt til å ta seg turen nedover.

– De stoppet meg fordi jeg hadde en søt valp med meg, det var sånn jeg kom i prat med dem.

Etter å ha snakket en stund, fortalte turistene at de fikk sjokk da de kom til kaia i Narvik. Og at det var et trist og stygt syn som møtte dem.

Han anslår at turistene var fra Østerrike.

Skjønner hva de mente

– Jeg ble flau over å bli møtt med de kommentarene om at det var så trasig i byen min, og at det vakreste de hadde sett til nå, var hundevalpen min.

Den lille hundevalpen som ifølge turisten som holder den, er det fineste med hele Narvik. Foto: Privat

Etter å ha sjekket ut havna selv, skjønner Walle imidlertid hva turistene reagerte på. Nå er han bekymret for ryktet til byen.

Søppelet er ikke synlig med en gang turistene går av skipet, men er godt synlig når de seiler inn til Narvik havn.

– Narvik skal på nytt søke om alpin- VM, og hvis folk fra Mellom-Europa har inntrykk av at Narvik er en søppelby, så hjelper ikke det på søknaden.

– Det kan ikke være sånn at Narvik havn skal være Europas styggeste havn?

Lover bedring

– Vi er i en prosess der vi holder på å forskjønne området. Vi har investert i en helt ny cruisekai, den nye sikkerhetsbua vår er under bygging og vi holder på å anlegge en park.

Det sier Grethe Parker, som er markedsansvarlig for Narvik havn og cruise-koordinator.

– Det her er vel cruiseanløp 36 i år, og det er ingenting jeg har fått tilbakemeldinger på. Hverken fra turistene eller rederiene. De er fornøyde, påstår Parker.

SNART FERDIG: Den nye sikkerhetsbua skal etter planen ferdigstilles til 31. juli 2022. Da blir deler av området ryddet. Foto: Privat

– At det foregår litt byggearbeid i ei havn, er ikke unormalt, legger hun til.

Parker er likevel enig i at deler av området ikke ser bra ut, og hun opplyser om at Narvik havn i samarbeid med Narvikgården som også eier deler av området, skal rydde opp.

– Det skal ikke se sånn ut. Men det ligger en planprosess på å utvikle området, og vi er i god dialog med Narvikgården.

Foto: Privat

Skal fjerne hensatt bil

Den private aktøren Narvikgården forteller til NRK at de skal rydde opp det som er på deres side av tomtegrensa.

– Campingvognen tilhører en av våre leietakere. Det er litt på kanten å kalle den for søppel. Så er det en bil på bildet. Det er en forlatt bil. Vi skal ta kontakt med de som har myndighet til å fjerne hensatte biler.

Det sier Bjørnar Evenrud, daglig leder i Narvikgården.

– Når det gjelder alt det andre som er på bildene, er det på Narvik havn sine områder, så det kan vi ikke svare for.

FORLATT: Bilen er polskregistrert og forlatt i grøfta. Foto: Privat

På spørsmål om hva som skal skje på området, er svaret at det skal reguleres for bygg. Akkurat hva, gjenstår å se.

– Om det vil ta noen år før det er vakkert å komme inn der, det vet jeg ikke, men selve utviklingen vil ta tid.

Likevel er det mer etterspørsel for å utvikle havnen nå enn tidligere, forteller Evenrud.

– Vi er nå inne i en fase hvor utviklingen kan skyte mer fart.

Det skjer som følge av Akers etablering i Narvik-området.

I BRUK: Campingvognen er i bruk som brakke, ifølge eier av området. Foto: Privat

– Ikke sånn man vil fremstå

– Det er ikke noe pent syn når du går av båten og ser det der. Det er ikke sånn man vil fremstå, sier ordfører Rune Edvardsen (Ap).

Ordføreren mener det ligger unødvendig rot og skrammel på havneområdet, og at forsøpling er til sjenanse for arbeid, folk og turister.

OMVISNING: Ordfører i Narvik Rune Edvardsen (til venstre) viser konsernsjef i Aker ASA Øyvind Eriksen mulighetene på flystripa til den nedlagte flyplassen i Framneslia. Foto: Petter Strøm / NRK

Han har samtidig stor forståelse for at det er en byggeprosess. Men mener at det likevel ikke må være forsøpling på området.

– Nå må det gjøres strakstiltak sånn at det ser rent og pent ut, så kommer de store utviklingsprosjektene etter hvert.