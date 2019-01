Turister måpte da de fant fisk som hadde blåst i land i Lofoten

Marion Frantzen var på kjøretur med storminteresserte turister da hun oppdaget at naboen gjorde oppdagelser på andre siden av veien.

– Vi så en nabo som holdt opp litt av hvert som han hadde funnet langs veien. Det har jo vært stormflo i natt og bølgene har skylt over bilveien. Dermed fant vi brosme, uer, lange og masse forskjellig fisk.

Fisken hadde blitt slått i hjel på steinene og skylt opp på land. Men det var ikke bare fisk som hadde lidd en trist skjebne av uværet.

– Vi fant også en oter og en skarv. Det ble litt av en opplevelse for turistene, sier Frantzen.

Ingen surfing

Frantzen er eier av turistforetaket Unstad Arctic Surf, og kan fortelle at hun har opplevd en lignende hendelse for en stund tilbake.

– Jeg trodde jo før at dette bare var tull. Historien om fiskene som ble slått opp på land har jeg hørt før, men det var først for tre år siden at jeg fikk se det med egne øyne, sier hun og legger til:

– Før kunne vel dette blitt en god middag for noen, enten det gikk til mennesker eller katta, ler hun.

Surfeentusiasten forklarer at havet på ingen måte var surfevennlig – verken fredag eller torsdag.

– Nei, om noen hadde surfet i dag hadde det vært neste stopp Grønland. Akkurat nå har det begynt å roe seg her ute, men fram til klokken 18 har det vært helt jævlig. De største bølgene har vært på en 9–10 meter.

Fisk ble også blåst i land på Flakstad, da Rita Lorentzen var ute på tur. Foto: Rita R. Lorentzen

Fascinerte turister

Til tross for det røffe været har turistene vært mange på Unstad i dag. Flere av dem har aldri opplevd slike forhold før, forteller Frantzen.

– Vi har hatt huset fullt av turister som syns dette var veldig eksotisk. Det har vært en såkalt «Nordvest peising» som vi sier. Etter vi hadde vært på tur kom de tilbake smilende fra øre til øre.

– Hvorfor er det så fantastisk for dem?

– En gjeng med nederlendere fortalte at de ikke har opplevd uvær som varer såpass lenge før. For dem er det vanlig med en seks timer toppen.

Frantzen sier at Unstad ellers har sluppet billig unna stormen.

– Heldigvis er det ingenting som er blitt ødelagt på Unstad. Vi er vant med at været tar fjøs, hytter og hus, men i natt har ingenting blitt ødelagt, så vidt jeg har fått med meg.

I bakgrunnen ser man de enorme bølgene slå innover fjellene utenfor Unstad i Lofoten. Foto: Tommy Oskar Olsen

Stormen på hell

Stormen i Nord-Norge er ventet å minke i styrke utover dagen. Statens vegvesen meldte tidligere at Saltfjellet endelig får kolonnekjøring etter at fjellovergangen har vært stengt i over et døgn.

I går gjorde stormen seg ordentlig kjent da den tvang en buss av veien i Valnesfjord i Fauske kommune, samt blåste veggen av et fjøs på Myre i Vesterålen.