Langs moloen i Svolvær går Hans Nordahl ofte på tur.

Han liker trimmen, men har registrert at det oftere og oftere blir korte turer på ham

– Jeg blir hele tiden stoppet av folk som lurer på hva dette er. Amerikanere, franskmenn, indonesiere, alle slags turister kommer hit. De fleste har ingen anelse om hva som henger på hjellene sier Nordahl.

Og det er kanskje ikke så rart.

Tørrfisk er kjent for de fleste, men også hodene av torsken tørkes.

Det gir en helt spesiell og konsentrert lukt, som ikke er spesielt god for sarte neser.

På Svinøya i Lofoten henger det rekke på rekke med hoder som er tredd inn på snører.

«Guano» kalles det av mange i Nord-Norge. Hodene og ryggen på fisken, avskjæret som før i tiden ble malt opp til fiskemel.

Vil ha infoskilt for turistene

Nå etterlyser Nordahl informasjonsskilt på ulike språk til turistene.

– Ikke bare fordi jeg ønsker å gå på tur, men for å fortelle de hundretusener som kommer hit hva dette egentlig er. Historien om Lofotfisket og utnytting av ressurser, sier han.

Og nå får han kanskje gehør for ideen han først lanserte i Våganavisa.

Den lokale næringsforeningen har nemlig reagert positivt på forslaget.

Tørkede torskehoder Ekspander/minimer faktaboks Hodet utgjør cirka 18% av torskens vekt. 55% av hodet er muskelmasse (kjøtt)

20% bein

15% gelestoffer

5% skinn

4% øye.

Opp mot 15 % av innholdet er proteiner.

Blandet interesse hos tilreisende

Det er mange som går langs hjellene og nyter utsikten på veien ut mot Per Ungs statue av «Fiskarkona».

En av dem holder seg for nesen. Hun er dansk.

– Jeg har vært i Lofoten før, og har sett det før. Det ser ikke særlig godt ut, sier Anna Louise Seiersen.

– Kunne du tenke deg å prøve suppe med torskehode?

– Nei, absolutt ikke sier Seiersen.

De to som er sammen med henne har god kontroll på hva vi ser.

Den ene er guide Sander Bull Nordlund, som har guidet damene i tre dager.

– Jeg har ikke smakt tørrfiskhode-suppe, men dersom jeg fikk tilbudet kunne jeg tenke meg å smake sier guiden.

Den andre er Linn Haga som jobber i Orkla og selger blant annet Møllers tran.

– Historien om lofotfiske og alt om hvordan torsken brukes er interessant for oss. Spesielt leveren for vår del er jo veldig interessant, og så er det flott å se at alt av torsken benyttes hundre prosent til forskjellige formål, sier Haga.

Delikatesse i Afrika

Bull Nordlund forteller at tørrfisk og tørrfiskhoder er spesielt egnet til å eksportere til varme land.

Her har ofte gateselgere med seg butikken. Og med tørkede produkter som har nærmest ubegrenset holdbarhet trenger de ikke bekymre seg om kjøling.

NRK fortalte i 2014 om hvordan Nigeria importerte 500 tonn tørrfisk i uken. Dette brukes blant annet til å lage delikatessen «Ugba na Okporoko», en fiskesuppe med tørkede torskehoder.

Nigeria kjøper også den beste kvalitetsfisken fra Lofoten. Her er en reportasje fra 2014. Du trenger javascript for å se video. Nigeria kjøper også den beste kvalitetsfisken fra Lofoten. Her er en reportasje fra 2014.

– Reagerte på synet

Midt mellom hjellene er det skilt som forteller at man ikke skal ta på fisken. Den representerer både mat og penger, og nysgjerrige fingre kan skade produktet.

En av de som tar bilde av det hele er bergenseren Ståle Reigstad.

– Jegda jeg kom utover her. Som bergenser og kokk er jeg vant til tørrfisk, men da jeg så nærmere etter så jeg jo at det var hoder, sier Reigstad.

Han har ingen anelse om at dette er mat til Nigeria-eksport, og tipper først at dette skal sendes til Asia.

– De spiser jo mye av det som vi ikke spiser, så jeg tenkte nok at det var den veien det skulle. Men Nigeria ja, det er jo også et stykke å sende det.

Millionverdier

Totalverdien av det som tørkes utendørs på Svinøya øker med innsatsen.

Den kommer ikke av seg selv sier daglig leder Nora Nygaard Falch i Saga Fisk AS.

På vinteren betaler de 1 kr per kilo for ferske torskehoder.

Etter en omfattende prosess med tørking og pakking kan det eksporteres for 50 kroner kiloet.

– I løpet av et år sender vi 200 konteinere med 20 tonn i hver, sier Falch.

Litt avhengig av valutakursen på dollar, er dette et sted mellom 150 og 200 millioner kroner.

Så får lukta være som den er.