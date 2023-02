Søndag kveld ble fire turister sendt til sykehus, etter at hytta de bodde på i Lofoten ble blåst på havet.

Den dramatiske og livsfarlige situasjonen oppstod fordi hyttene ikke hadde tålt den sterke vinden i området.

Hytta ble knust til pinneved, mens turistene ble reddet opp av det iskalde vannet.

Tirsdag ettermiddag ble de to av de fire turistene utskrevet fra Nordlandssykehuset Lofoten i Gravdal. De to andre turistene har fått påvist bruddskader i ryggen, og kan ikke skrives ut enda.

Vincent og Sreypov sitter nå fast i Lofoten uten pass, bankkort, forsikringsbevis og mobiltelefon.

Også bilnøkkelen til leiebilen de hentet ut i Bodø ligger på havets bunn.

De må nå komme seg til Oslo og den franske ambassaden for å få utstedt nye pass.

Anmelder eierne

De er takknemlige for all hjelp og god behandling på sykehuset.

– Vi er mindre imponert over dem som har satt opp disse hyttene, sier Vincent Dussauze fra Frankrike.

Han opplyser til NRK at han kommer til å anmelde eierne av campingplassen til politiet, og søke om erstatning.

– Vi var i livsfare, og alt vi hadde med oss ligger på havets bunn, sier han.

Mandag fortalte han og kona Sreypov at de kjente at hytta ble løftet av fundamentet.

– Det føltes som at vi fløy gjennom lufta. Alt gikk veldig fort, men jeg rakk å tenke: «nå dør vi».

Slik så de franske turistene ut etter å ta blitt blåst på havet sammen med hytta. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ikke status som siktet

Dagen etter ulykka er det mange som spør seg hvordan hytta på campingplassen Moskstraumen AS i Å kunne bli feid på havet.

I kommentarfeltene på Facebook er det flere som antyder at hyttene ikke var godt nok forankret i bakken.

Politiet er i full gang med å etterforske om husene er bygd som de skal.

– Det er betenkelig at det skjer, for det skal ikke skje. For så sterk var han ikke i natt at noe som dette skal blåse på havet, sier politistasjonssjef Ketil Finstad- Steira Vest-Lofoten politistasjon.

Han opplyser politiet så langt ikke har vært på ulykkesstedet eller snakket med eierne av campingplassen.

– Jeg forstår at det må ha vært en traumatisk opplevelse for dem som blåste på havet, og så er vi veldig glad for at det gikk bra, sier politistasjonssjef Ketil Finstad Steira. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi har opprettet en undersøkelsessak for å finne ut om det har skjedd noe straffbart. Når det gjelder status til eierne så er de ikke siktet. Dette får vi ta stilling til når vi har mer informasjon i saken.

Ordknapp kommune

Moskenes kommune bekrefter til NRK at de vurderer å ta en nærmere kikk på saken, som tilsynsmyndighet, men at de venter til politiet har tatt en vurdering først.

– Kommunen har en tilsynsrolle, og i denne saken vil vi vurdere å åpne en tilsynssak. Vi er kjent med at politiet har åpnet en undersøkelsessak, og vi tenker at vi venter til vi vet hva de finner ut, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, sier kommunedirektør Randi Gregersen.

– Er det farlig å komme som turist til Moskenes?

– Nei. Jeg tenker at uhell kan skje overalt, og så lenge det ikke er tilsiktet, at vi ikke lager noe som er farlig, så er Moskenes en fantastisk plass å være turist i.

– Hva har det å si for ryktet til Moskenes som turistdestinasjon?

– Jeg tror folk skjønner at uhell kan skje, og jeg tror ikke det vil få noe store konsekvenser, avslutter Gregersen.

NRK har også vært i kontakt med turistbedriften Destination Lofoten, og spurt om dette kan gå utover ryktet til Lofoten som turiststed.

Daglig leder Line Renate Samuelsen har sagt nei til å kommentere saken.

– Skal tåle vind

Edvard Høsteng Rød er overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Han understreker at han ikke kjenner den konkrete saken fra Lofoten, og har kun lest om den gjennom media

Dette synet møtte politiet da de ankom campingplassen natt til mandag. Foto: Politiet

– Generelt kan vi si at byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det blant annet tåler vind og andre forventede laster.

Han legger til at fundamentering er en viktig del av prosjekteringen.

– Ansvarlig prosjekterende og utførende er ansvarlig for at byggverket tilfredsstiller forskriftene.

Jan Vidar Moen er senioringeniør for arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner hos Sintef.

En sjøbod ble blåst på havet i Å i Moskenes. Fire personer oppholdt seg i sjøboden, og har blitt sendt til sykehus. Du trenger javascript for å se video. En sjøbod ble blåst på havet i Å i Moskenes. Fire personer oppholdt seg i sjøboden, og har blitt sendt til sykehus.

På generelt grunnlag sier han at det kan skje at ei hytte kan blåse på sjøen dersom forankringen ikke er god nok.

Han sier også at det er flere måter modulbygg kan bygges opp og festes på.

– Men det kommer an på om det er et komplett ferdigbygg eller det er bygd på plassen

Noen bygg kommer uten gulv og blir forankret i en ringmur. Andre kan settes på bjelkelag som er forankret i grunnen.

– Kan byggets egenvekt være nok?

– Et bygg skal ha en mekanisk motstandsevne, det kan være egenvekt. Men bare i sjeldne tilfeller er egenvekt nok, sier Moen.

Fikk tillatelse til å sette opp 30 hytter

Det er Vidar Femdal Røe fra Oslo som eier campingplassen, og kommer til Lofoten i dag. Han skriver i en e-post til NRK at selskapet jobber med å få en oversikt over hendelsen og omstendighetene.

Slik ser de om lag 30 planlagte hyttene på campingplassen på Å ut. Foto: Arkitektkontor Manthey Kula

Ifølge Lofotposten kjøpte Vidar Femdal Røe campingplassen på E10 i april 2021 for 9 millioner kroner gjennom selskapet Moskstraumen AS.

Hyttene på 27 kvadratmeter er ferdigbygd i Estland, og fraktet på trailer til Å gjennom Finland og Sverige. Hyttene består av stue og kjøkkenkrok og bad og hems.

I tillegg har Moskenes kommune gitt Moskstraumen AS tillatelse til oppføring av nytt reiselivsanlegg med 30 campinghytter.

NRK har spurt Røe hva han tenker om politiets etterforskning, og om han mener fundamenteringa er god nok. Det spørsmålet har han ikke besvart.

Han har også fått forelagt kritikken fra turistene, og blitt informert om at de har tenkt til å politianmelde ham for hendelsen som oppstod. Heller ikke det har han svart på.