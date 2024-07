Hugke Nakkin er på Norgesferie med familien og Polarsirkelen er et naturlig stoppested.

Turistsenteret i Nordland har opp mot 200.000 besøkende hver sommer.

– Mange som kommer til Norge har Polarsirkelen på bucketlisten sin.

Når NRK treffer Nakkin har hun samlet sammen noen steiner og skriver på dem med sprittusj.

– Jeg er nok som de andre turistene her. Jeg har skrevet navnet vårt på noen steiner til minne om mamma. For meg er det en symbolsk handling. Det viser at jeg har vært der. Jeg tror de fleste her vil etterlate seg et spor på at de har vært her, sier hun.

Hun forteller at hun ikke hadde fått med seg skiltet hvor det står at vardebygging er forbudt.

Hvert år renskes området rundt Polarsirkelen for varder som turistene har bygget. Men like raskt bygges de opp igjen. Her leter turisten Hugke Nakkin etter steiner. Foto: Lars-Bjørn Martisnen / NRK

NRK har tidligere fortalt at vardebygging ødelegger landskapet og ødelegger samiske kulturminner ved Polarsirkelsenteret på Saltfjellet.

Hver høst rives vardene, men til ingen nytte. Så fort turistsesongen starter, bygges vardene opp igjen.

I sommer har flere tonn stein blir brukt til å bygge steinformasjoner eller navn og symboler.

Det ensomme skiltet som sier at dette ikke er lov, er det få som får med seg.

– Jeg har ikke sett noe skilt som sier at det ikke er lov. Om det hadde vært skilt her, så hadde jeg ikke gjort det, sier Hugke.

Her står det at vardebygging er forbudt. Men det får ikke alle med seg. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Litt lenger bort fra de nederlandske turistene står svenske Johanna Ström Hanser – i full gang med å plukke steiner.

Heller ikke hun har fått med seg skiltet med forbud. Hun reagerer på at skiltet står nede ved parkeringsplassen og ikke i området hvor det nå står tusenvis av små og store steinvarder.

Turister skriver på steiner de finner ved Polarsirkelsenteret på Saltfjellet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Når skiltet står nede ved parkeringen er det ingen som ser det. Det burde finnes her oppe, på flere steder, mener hun.

Hun forteller at folk har tatt seg tid til å finne de rette steinene og lagt de i et mønster for å gjøre et avtrykk.

Svenske Johanna Ström Hanser etterlyser bedre skilting. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er vel det vi mennesker vil gjøre. Men jeg forstår nå at dette er plass med kulturminner. Da skal vi la området være i fred.

Jobber med å få ut informasjon

Styreleder i Midre Nordland nasjonalpark, Inga-Lill Sundset, mener det viktig at de når ut til turistene med informasjonen.

– Først og fremst må vi ha bedre informasjon, både i forkant og på stedet der de kan lese om hvorfor de ikke skal gjøre det og hvorfor det er viktig å beholde Saltfjellet slik det er.

Sundset mener det er uheldig hvordan situasjonen på Saltfjellet har utviklet seg de siste årene.

– I år har det bare vært helt enormt. Det skader området rundt og det gjør at man har en aktivitet der man ikke etterlater området slik det var da man kom dit.

I sommer har flere tonn stein blir brukt til å bygge steinformasjoner eller navn og symboler. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Styret har nylig vedtatt en ny besøksstrategi for Saltfjellet.

–Vi kommer til å ta initiativ til å få opp mer og bedre skilting. Det er ikke vårt ansvar alene, så vi må ha med de andre aktørene.

– Vil ferdselsforbud løse problemet?

– Ferdselsforbud kan løse problemet, men det er siste utvei. Jeg har mer tro på å dirigere trafikken dit man ønsker dem. Gi de andre ting å gjøre, lage en selfiespot for eksempel. eller en natursti.