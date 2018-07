Turistene parkerer på kryss og tvers: – Jeg føler meg innestengt

– Det er parkering forbudt-skilt her, men folk tar ikke hensyn til dette. De parkerer godt ute i veien og bortimot halve veibanen er opptatt.

Det sier en hytteeier som NRK har snakket med, som har sett seg lei av at turister parkerer langs veien. Vedkommende frykter nødetatene ikke skal komme seg frem ved en alvorlig situasjon.

Ved Kvalvika i Flakstad kommune er parkeringskapasiteten sprengt for lenge siden. Nesten daglig i sommersesongen kommer det hundrevis av turister med biler hit.

– Feilparkerte biler skaper problemer for trafikken generelt, men er alvorlig for utrykningskjøretøy. Foto: Politiet i Nordland

Ifølge hytteeieren parkerer folk langs veien, siden parkeringstilbudet på stedet ikke er bra nok. Det innebærer at farlige trafikkhendelser kan oppstå.

Hun forteller at det er 80-sone på en del av strekningen, og at det ofte står biler i svingene.

– Det er faktisk så ille at vi så vidt kommer oss til butikken. Dersom jeg drar på butikken, så kjører jeg ikke mer den dagen, jeg føler meg innestengt her om sommeren.

100 feilparkerte biler på ett sted

I dag skrev politiet i Nordland på sin Twitterkonto at det var trafikkaos på Fredvang i Flakstad kommune. Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Remi Johansen, opplyser til NRK at det var rundt 100 feilparkerte biler der.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Remi Johansen. Foto: Knut haarvik / NRK

– Årsaken til alle feilparkeringene er turistsesongen med mye folk, og hvor alle skal på samme plass. Dette er et problem som gjelder hele Lofoten, sier Johansen.

Politiet skrev ikke ut gebyrer fordi de mener det ikke ville ha hjulpet mye uansett.

– Det er fordi de som er på tur ikke er klar over bøtene verken før eller siden. En varig endring må til.

Politiet anmoder bileierne til å tenke over hvordan de parkerer så de ikke hindrer utrykningskjøretøy.

– Det er et stort problem for de fastboende og for utrykningskjøretøy. Og det er vanskelig å nå ut til turistene for å stoppe dem siden de ikke får dette med seg i lokale medier, sier Johansen.

– Ambulanse måtte rygge for å komme seg frem

Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal, sier at han har jobbet med å få bygget parkeringsplasser på stedet siden 2016.

– Pengene er på plass nå, og prosjekteringen har startet. Dessverre går det ikke fort nok. Det å bygge parkeringsplass på fylkeskommunal grunn er ikke gjort over natta, sier Sørdal til NRK.

Hans Fredrik Sørdal er ordfører i Flakstad kommune. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han forteller at det er mange krefter som må i gang for å få bygget parkeringsplassen. Både politi, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Flakstad kommune samarbeider om en løsning.

– Det ser ut til at vi har funnet en felles løsning nå, og den jobber vi videre med.

Videre forteller Sørdal at kommunen er av den oppfatningen at om dersom det skulle skje noe, så er nødetatene godt forberedt på hva som kan møte dem.

– Det var en situasjon i fjor hvor en ambulanse måtte rygge, og det er selvfølgelig alarmerende dersom nødetatene ikke kommer seg frem, sier Sørdal.