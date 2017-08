Turistbuss med 47 passasjerer av veien – viket for å unngå sammenstøt

En turistbuss med tyske turister har kjørt av veien på E 10 Sør for Fiskebøl og Lofast i Hadsel kommune. Totalt 47 personer var ombord i bussen som ligger i grøfta på siden. Siste melding fra politiet er at samtlige har kommet seg ut.

Politiet melder like før klokken 19:00 fredag at bussjåføren har opplyst at de måtte legge seg godt ut på vegskulderen for å unngå sammenstøt med en møtende bobil. Hjulene skal så ha kommet utenfor asfaltkanten.

– Både politi, brann og ambulanse er på vei, men har et stykke å kjøre, sa operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NRK tidligere fredag ettermiddag.

Politiet fikk opplyst at alle passasjerene fremstår som uskadd.

Det er trangt forbi ulykkesstedet og det meldes om kø i begge retninger. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Nå er førsteprioritet å få folkene ut av bussen med hjelp fra brannvesenet, så vil helsepersonell se til passasjerene. Vår oppgave blir å finne ut hvorfor og hvordan dette har skjedd, sa Bo Nilsson til NRK.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16:44 fredag ettermiddag. NRK trafikk melder om at det er køer i begge retninger.

Vegtrafikksentralen melder at ett felt er stengt grunnet trafikkuhellet.