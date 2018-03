Turgåer ble tatt av skred – skifølget fortsatte turen i skredutsatt område

Like etter klokken 12 mandag formiddag meldte politiet at samtlige nødetater rykket ut etter at det ble meldt om snøskred i området Jomfrutindan/Jomfrudalen nord for Svolvær i Lofoten.

Én person ble observert å ha blitt delvis tatt av raset, men skal ha kommet seg ut. Ifølge politiet skal denne turgåeren ha mistet ei ski, men kom seg fra skredet uten skader.

– Personen var en del av ett av de to turfølgene i området. De valgte å fortsette turen etter skredet, sier operasjonsleder John Inge Moen i Nordland politidistrikt til NRK.

Skredet skal ha gått fra Jomfrutindan nord for Svolvær og ned i Jomfrudalen. Størrelsen skal i de øvre delene ha vært på mellom 200 og 300 meter i bredde. Ifølge politiet er det meldt faregrad 3 for snøskred i området.

– Vi har fått flere meldinger om at turfølget har fortsatt turen. Vi fikk meldinger om at det var observert flere personer og skispor i skredområdet, noe som skapte en viss usikkerhet i forhold til redningsaksjonen vi satte i gang, sier Moen.

Senest i helga førte store nedbørsmengder til stor snøskredfare i fjellet. NVE oppfordret folk til å holde seg unna fjellterreng.

Ifølge politiet skal det dreie seg om kompetente skifolk. Likevel sier politiet at kommunikasjonen ikke var bedre i forhold til redningsaksjonen som nå er avblåst.

Politiet har vært i kontakt med turguidene per telefon. De har forsikret at det ikke var flere i området, men fortsetter turen.

– Fortsatte opp mot toppen av Jomfrutinden etter skredet hadde gått. Den vurderingen er guiden sitt ansvar, men jeg stiller meg noe undrende til det, sier operasjonsleder John Inge Moen.

Mener turgruppene gjorde et riktig valg

Harry Strøm i Røde Kors hjelpekorps skredgruppe Svolvær sier til NRK at turgåerne har gjort det riktige valget i dette tilfellet.

Ifølge Strøm så er området nedenfor skredområdet utsatt for skred og at turfølget valgte å følge en rygg ut av skredområdet.

– Ruta er slik at et naturlig veivalg tilbake er den veien de kjørte ned. De fulgte en naturlig vei tilbake. Det ville vært farligere om de hadde kjørt direkte fra Jomfrudalen ned mot veien, sier Strøm.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med representanter for turgruppene.

– Uansvarlig

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira på Svolvær politistasjon kritiserer hendelsen og mener det er uansvarlig av skiløperne å fortsette turen.

– Jeg synes det er uansvarlig å gjøre det de gjør nå. Spesielt etter helgen hvor det har vært mye regn, og så har kommet snø oppå der. Det er ikke uten grunn at de varsler spesielt stor snøskredfare, sier han til NRK.

Utfordringene politiet merker at det er språklige utfordringer knyttet til å kommunisere faren i fjellet.

Dårlig kommunikasjon

Politiet fikk i løpet av dagen flere meldinger om skispor og personer i området. De mener guidene burde ha tatt et ansvar for å opplyse politiet om antallet folk som var i området.

– Det førte til at vi måtte sette i gang en større aksjon enn nødvendig, sier operasjonsleder John Inge Moen.

Marius Løken er leder i Røde Kors Svolværs skredgruppe. De ble kalt ut etter meldingen om skredet kom, og sier skredfaren var påfallende.

– Det er vanlig turterreng, men det har vært storm i natt som har flyttet mye snø. Skredfaren er svært stor i området, bekrefter han.