– Jeg ringte skolen for å spørre om jeg kunne skjære tunge. Det fikk jeg. Klokken åtte kastet jeg meg i gang med skjæringen, og forstod raskt at hvis jeg «peiset på» kunne det bli bra masse.

Isak Tøllefsen er 16 år, kommer fra Senja i Troms, og har skåret tunge siden han var i fjerdeklasse på barneskolen.

Torsdag fikk han et høydepunkt i karrieren, da han skar hele 402 kilo torsketunge på én dag.

Etter 13 timer kunne han triumferende sette den siste kassen på vekten, og han ble mildt sagt glad da han så totalen.

– Jeg ble jævelsk fornøyd. Da jeg lempet den siste tønnen på vekten, var jeg «steike glad». Når jeg regnet sammen så jeg at det ikke bare var 300 kilo, men «faen steike 400 kilo».

Isak Tøllefsen har en lang karriere bak seg som tungeskjærer allerede. Her er han i 2016, etter at han for første gang hadde skåret over 100 kilo tunge på en dag. Foto: Privat

Stor utbetaling

13 timer på arbeid er det gjerne noen som synes virker mye, men for en tungeskjærer er det mye penger i det.

30 kroner kiloet får de betalt, og den utregningen er fin å ta på kvelden.

– Det blir vel litt over 12.000 kroner for én dags arbeid. Det er overhodet ikke ille. Det funker godt, sier den stolte rekordholderen.

For så mange kilo tunge er det ingen som har skåret på bruket Brødrene Karlsen AS.

– Jeg er fornøyd med egen innsats, men det ville ikke vært mulig uten Brødrene Karlsen, så all kred til dem, sier han.

Og hos Brødrene Karlsen er de minst like fornøyd som Isak er.

– Vi hadde en god landing med fisk på rundt 80 tonn den dagen, og Isak gjorde det beste ut av det. Så mye er det ingen som før har skåret hos oss på en gang, sier administrerende direktør i selskapet, Rita Karlsen.

Det var ingen overraskelse at det var nettopp Isak som tok rekorden.

– Han er en dreven tungeskjærer som har genuin interesse for fiskeryrket. Han er en stå-på-fyr, så om det var noen som skulle gjøre det, så var det han, sier Karlsen, som legger til at de har hatt en fantastisk sesong så langt i år.

Tidligere verdensmester imponert

Tobias Knudsen Evensen fra Øksnes (15) er tidligere verdensmester i tungeskjæring, som hvert år kåres under den årlige skreifestivalen i Myre i Vesterålen.

Tobias Knudsen Evensen har i år steget i gradene, og jobber i fiskeutsalget på Myre fiskemottak. Foto: Svein Arne Nilsen

Han har allerede fått meg seg bragden til den jevnaldrende tungeskjæreren fra nabofylket.

– Det er svært imponerende. Det er snakk om nesten et halvt tonn tunger.

Hans egen rekord er 139 kilo på en arbeidsdag. Men den var ikke på 13 timer. Det kommer også an på om man trer hodene på en jernpigg eller om man bare kaster dem i et kar.

– Vi trer hodene på en stang, og med den metoden bruker man lengre tid. Men uansett metode – 402 kilo er helt «psyko», sier 15-åringen.

For å gjennomføre en slik kraftanstrengelse kreves tre ting, ifølge Evensen.

– Rå viljestyrke, tålmodighet og motivasjon.

Tobias Knudsen Evensen fra sine glansdager som tungeskjærer. Foto: Privat

– Overraskende så sent

Ifølge tall fra Råfisklaget, skjæres det mellom 100 og 200 tonn tunger under skreifisket i Nord-Norge hvert år.

Charles Aas, avdelingsdirektør i omsetning i Råfisklaget, sier at det er vanlig at barn mellom 5–6 år til videregående-alder skjærer torsketunge.

– Men de to siste årene har koronarestriksjoner på mottakene gjort at ungene ikke har fått slippe til i samme omfang som tidligere i år. Da man fikk kontroll på smitten, slapp likevel ungene til.

Charles Aas i Råfisklaget. Foto: Norges Råfisklag

Han sier at tungeskjæring er en flott tradisjon som han har tro på kommer til å videreføres i lang tid fremover.

Han er derimot overrasket over at rekorden ble satt såpass sent på året.

– Skreisesongen vil være over om 1–2 uker, så egentlig er det overraskende at det skjæres såpass med tunger som Isak har gjort, så sent i sesongen. Men kvotene er store og skreien i noen områder har vært vanskelig å få has på. Derfor drar det ut, sier han.