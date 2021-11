Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Advarselen kom i form av en pressemelding tirsdag.

– De som tar sjansen på å reise ut av Norge nå, kan risikere at reisen blir avlyst eller sterkt begrenset på grunn av korona-tiltak på reisemålet. Vi anbefaler at man ikke planlegger reiser til utlandet nå, men venter til pandemien er på retur, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Irgens ber samtidig om at de som likevel reiser ut må sette seg godt inn i de reglene som gjelder for reisemålet.

– Det er viktig å være oppmerksom på at reglene kan endre seg i løpet av kort tid.

– Et godt råd er å kjøpe billetter som kan refunderes eller bookes om, og at man ikke betaler for hotell og leiebil på forhånd. Da reduserer man et økonomisk tap dersom reisen må avlyses, sier kommunikasjonssjefen.

Ingen nasjonale reiseråd

Fra norske myndigheters side finnes det ingen reiseråd knyttet til pandemien akkurat nå. 1. oktober ble de globale reiserådene avviklet, skriver Utenriksdepartementet (UD).

UD understreker likevel at norske myndigheter aldri kan garantere for at en reise er helt trygg å gjennomføre.

«Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen og må sjekke innreisevilkår og status for pandemien ved reisemålet. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker», skriver de.

Østerrike har høyt smittetrykk, og har innført nasjonale tiltak. Her fra julemarkedet i Wien. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

– Til dere som vil ut og reise, sier jeg: God tur, sa daværende justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse i september.

Imidlertid gjelder fortsatt innreisekarantene fra land som er grønt eller oransje, med mindre man er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 og kan verifisere dette.

Økende smitte

Ute i Europa meldes det om økende smitte, og WHO frykter 700.000 nye koronadødsfall i Europa innen mars, melder nyhetsbyrået AFP:

Franske myndigheter melder at koronasmitten stiger urovekkende raskt. Lørdag hadde nye tilfeller i landet nådd 17.153 i snitt i løpet av de sju siste dagene, mot 9.458 én uke tidligere.

Slovakia har registrert 9.171 nye smittetilfeller på et døgn lørdag. Det er første gang landet opplever mer enn 9.000 smittetilfeller på et døgn.

Torsdag i forrige uke noterte tyske smittevernmyndigheter rekordhøye 65.000 smittetilfeller på ett døgn. Dagen i forveien var antallet 52.000.

Samme dag ble det for første gang innrapportert over 15.000 smittetilfeller i Østerrike. Landet blir snart det første landet i Europa som iverksetter en ny periode med full nedstengning.

Forrige uke sto Europa for mer enn halvparten av det ukentlige gjennomsnittet for smittetallene i verden. Om lag halvparten av dødsfallene ble registrert her, ifølge Sky News, som siterer Reuters.

Ving er overrasket

Marie-Anne Zachrisson er landssjef for Ving i Norge. Hun er overrasket over utspillet fra Tryg, og peker på at andre i forsikringsbransjen ikke har kommet med lignende anbefalinger.

– De som er fullvaksinert, kan trygt reise rundt på de reisemålene vi tilbyr nå i vinter.

Hun peker på lavere smitte på mange av de destinasjonene de flyr til, enn i Norge.

I helga var det store demonstrasjoner i Nederland mot nedstenginger og vaksinekrav. Foto: Peter Dejong / AP

– Vi stoler på myndighetenes reiseråd, og tror de fleste av våre kunder har en god reiseforsikring. De vet at de er godt ivaretatt om de reiser på en pakkereise via oss.

– Hva synes du om utspillet fra Tryg?

– Jeg liker ikke at Tryg skaper unødvendig bekymring. De fleste av våre kunder er dessuten fullvaksinerte. Det er myndighetene som gir reiseråd, ikke Tryg Forsikring.

Hun opplyser at etterspørselen etter utenlandsreiser har dabbet litt av den siste uka etter å ha vært høy lenge, men at de venter at den vil ta seg opp igjen utpå nyåret.

Bedre i Sør-Europa Ekspandér faktaboks I søreuropeiske land, som ble hardest rammet i pandemiens første fase, ser det imidlertid lysere ut.

Italia, som har nesten 60 millioner innbyggere, rapporterte onsdag i forrige uke om drøyt 10.000 nye smittede for første gang siden mai. Spredningen går altså opp, men smitten holder forholdsvis lavt nivå.

Hellas har innført restriksjoner for uvaksinerte etter at smittetallene har økt. De nektes nå tilgang til kinoer, museer og treningssentre.

Den såkalte fjerde bølgen av covid-19 opptrer annerledes enn i tidligere faser. Flere av landene som hadde mest smitte tidlig i pandemien, har i dag forholdsvis lav spredning, mens land som Tyskland – som tidligere hadde forholdsvis få dødsfall – nå er blant de verst rammede. Kilde: NTB.

Gjensidige advarer ikke

Irgens i Tryg understreker overfor NRK at de ikke gir noen reiseråd – det er det norske myndigheter som gjør.

– Men vi synes det er riktig å påpeke risikoen man tar ved å reise ut i Europa akkurat nå. Vi oppfordrer folk til å tenke seg godt om og at man er klar over konsekvensene av å bestille en reise ut av Norge nå. Reisen kan bli helt annerledes enn det man så for seg.

Han understreker at dersom man reiser med et reiseselskap på en chartertur, så har man en større trygghet for å bli ivaretatt dersom det landet man reiser til stenger ned.

– Det er i tråd med det vi anbefaler: At man sørger for at de billettene man kjøper kan bookes om eller refunderes. Det gir en større trygghet for at man slipper å sitte igjen med regningen selv.

– Hva tenker du om påstanden om at dere skaper unødvendig usikkerhet?

– Jeg har forståelse for det, men vi har en forpliktelse til å fortelle våre kunder om det som dekkes og ikke dekkes hvis de reiser utenlands.

– Hva er det viktigste å tenke på når det gjelder reiseforsikringen?

– Normalt gjelder reiseforsikringen fullt ut. Den gjelder fra du går ut døren hjemme til du kommer til destinasjonen og tilbake igjen – også om du blir koronasyk.

Irgens forteller at du også vil få refundert billetter og andre utgifter dersom UD kommer med reiseråd etter at du har bestilt reisen.

Men:

– Hvis du har utgifter i forbindelse med lokale tiltak som enkeltland setter i verk for å begrense pandemien, så dekkes ikke det av reiseforsikringen. Det er fordi det vil være vanskelig, nesten umulig, for oss å holde rede på de forskjellige lokale tiltakene.

– Hvis du kommer til et land og hele landet går i lock down, og du ikke får gjort noe av det du skal og må sitte inne på hotellet, så er det en risiko du må ta, men utgifter og tapt ferieverdi blir ikke refundert.