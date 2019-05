Trussel om skoleskyting kjent torsdag: – Burde ikke vært sendt på skolen

Over 3000 elever i Rana kommune ble sendt hjem fra skolen i dag, etter at en mulige trusselen om skoleskyting er lagt ut på internett.

Allerede klokka 18 torsdag fikk Nordland politidistrikt melding fra Kripos om at det skal ha blitt skrevet en melding på Wikipedia som kunne tolkes som en trussel om skoleskyting.

Likevel møtte skoleelevene på skolen som vanlig fredag morgen. Først noen timer senere ble det besluttet å sende elevene hjem

– Jeg synes vi kunne sluppet å møte opp i dag. Skolen burde sendt tekstmelding til foreldrene våre om at vi kunne bli hjemme i dag, sier Nora Isabell Hilstad og Hanna Lill Engø ved Mo ungdomsskole.

– Ble redde

Da de kom på skolen fikk de beskjed at det var rettet en trussel mot en ungdomsskole i Rana ble de først redde.

– Det er ekkelt at vi ikke fikk beskjed før vi kom. Vi visste ingenting før vi ble evakuert.

De håper og tror at trusselen mot skolen er en dårlig spøk.

– I så fall er det utrolig kjipt gjort. Jeg skjønner ikke vitsen. Det er rart at de som har gjort det ikke har tenkt over konsekvensene, sier Hilstad og Engø.

FAU kritisk

FAU-leder Tom Dahlberg ved Båsmo ungdomsskole er glad for at elevene ble sendt hjem, men mener at det burde vært aksjonert allerede torsdag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

FAU-leder Tom Dahlberg ved Båsmo ungdomsskole er synes også det er betenkelig at elever og foreldre ikke fikk beskjed.

– Informasjonen om trusselbildet var kjent i går. Da burde det vært aksjonert umiddelbart. Elevene burde ikke vært sendt på skolen i det hele tatt.

Politikerne i Rana vil legge ned tre ungdomsskoler i kommunen, og samle alle ungdomsskoleelevene på en ny, stor ungdomsskole i sentrum.

Sett i lys av dagens hendelser er FAU-lederen bekymret.

– På Båsmoen er miljøet er så lite og oversiktlig at det ikke lett vil oppstå trusselsituasjoner. En stor skole sentrum vil gjøre situasjonen mer uoversiktlig, tror han.

Sendte alle hjem

Alle ungdomsskoler i Rana kommune ble sendt hjem fredag formiddag. Ved lunsjtider var det tomt ved Båsmo ungdomsskole. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Lillian Nærem er kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Rana kommune. Hun opplyser at avgjørelsen om å sende hjem samtlige barne- og ungdomsskoleelever ble tatt fordi foreldre, elever og lærere var urolige.

– Vi ville unngå at det oppstod mer uro og bekymring enn nødvendig, sier hun.

– Hvorfor ble ikke foreldrene varslet torsdag kveld?

– Vi ble varslet av politiet i går kveld om en mulig trussel. Det var en vag og lite konkret trussel, så på det tidspunktet ble det ikke gjort noe konkret opp mot skolene, i samråd med politiet, sier Nærem.

Hun har fått tilbakemeldinger fra flere om at de er glade for at elevene ble sendt hjem.

– Vi opplever ikke at vi er i en krisesituasjon, men vi tar situasjonen på alvor.

Nærem regner med at skolene holder åpent som normalt fra mandag.

Politiet avhører vitner

– Vi undersøker alle digitale spor og skal også gjennomføre vitneavhør, sier politioverbetjent Roald Gunnar Bjerkadal ved Mo politistasjon. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fredag ettermiddag avhører politet vitner, men så langt er er ingen mistenkt eller pågrepet.

Årsaken til at 3000 elever ble sendt hjem i dag er at noen har redigert i en artikkel om skoleskyting på Wikipedia. Vedkommende har skrevet at «lista vil øke i løpet av fredagen».

– Det var en uspesifikk trussel. Men den er alvorlig, og gjør at mange blir redde, sier politioverbetjent Roald Gunnar Bjerkadal.

Teksten var ifølge Bjerkadal skrevet på engelsk.

Politiet har mistanke om at meldingen ble skrevet fra nettverket til en ungdomsskole i Mo i Rana. Nå jobber de med å undersøke elektroniske spor og avhøre vitner for å finne ut hvem som skrev meldingen.

Trusler også i 2016

Mer enn 2.000 elever og ansatte ved flere skoler på Helgeland ble 13. januar 2016 sendt hjem, etter at det ble fanget opp truende meldinger på applikasjonen «Jodel».

Totalt ble tre personer pågrepet, og senere siktet i saken. Senere samme dag kom det en ny trussel, som førte til at en fjerde person ble pågrepet og siktet.

Politiet har håp om å kunne oppklare den nye trusselen.

– Det kan bli vanskelig. Men det er ikke umulig. Vi setter etterforskere med spesialkompetanse på saken. Muligens med bistand fra Kripos, sier Bjerkaldal.