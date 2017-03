Trussel mot skole

Det har nok en gang blitt fremsatt trussel via applikasjonstjenesten Jodel mot en skole på Helgeland, denne gangen i Sandnessjøen. Det opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding fredag. Dette ble kjent for politiet i går like før klokken 13.00. Klokken 16.40 samme dag var personen identifisert, skriver Avisa Nordland.