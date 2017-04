Truet med å sprenge politistasjon

En mann i 60-årene må betale 8.000 kroner, eller sone 16 dager i fengsel, for å ha truet to politibetjenter, skriver Avisa Nordland. Ifølge tiltalen truet han med å drepe alle på politistasjonen, og terrorisere dem. Han sa også at politistasjonen skulle sprenges i lufta.