Trosset været for kunsten

– Dronning Sonja er selv utøvende kunstner og genuint interessert i kunst. Det er sporty av henne å stille i dag, særlig de siste 50 meterne opp hit til fabrikken så får en kjenne været på kroppen, sier Venke Hoff

KLÆR ETTER VÆR: Dronningen iført en sydvest ble møtt av flere, blant annet ordfører i Vågan kommune Eivind Holst. Foto: OLE DALEN / NRK

Det kjølige sommerværet her i Nord-Norge satte ingen demper på den offisielle markeringen av utstillingen. Den internasjonale utstillingen holder til i den nedlagte Kaviarfabrikken i Henningsvær fyr. Målet er å vise at kunst ikke er et bestemt konsept, det kommer an på personen og i dette tilfellet øyet som ser.

– Meningen med «Painting or Not» er å vise at kunst ikke kan settes inn i en fast ramme. I dag vet ikke kunstnerne hva de skal kalle det de skaper. Vi ønsker at folk skal stille spørsmål og skape gode samtaler om det de ser, ikke trekke konklusjoner, forteller Hoff.

SAMTIDSKUNST: Venke Hoff og ektemannen er bosatt i Oslo, men tilbringer mesteparten av tiden i Henningsvær. Her viser Hoff dronningen og fylkesordføreren kunstutstillingen. Foto: OLE DALEN / NRK

Internasjonale kunstnere

39 kunstnere fra over hele verden deltar med egne verk. Kunstnere blant annet fra Canada, Egypt, Norge og USA. Både Hoff og ektemannen Rolf Arebø Hoff er lidenskapelig opptatt av kunst.

KONGELIG BESØK: Dette er tredje gangen dronning Sonja er på besøk i KaviarFactory. Noe Venke Hoff synes er gledelig. Foto: OLE DALEN / NRK

– Det internasjonale nettverket er den viktigste kapitalen vi har her. Årsaken til at disse stiller ut sin kunst her er rett og slett gode kontakter og relasjoner, sier hun.

Uventet å se et slikt bygg

KaviarFactory er et bygg som ligger værhardt til og havet kan skylle over fasaden.

GAMMEL KAVIARFABRIKK: KaviarFactory satser på samtidskunst. Foto: OLE DALEN / NRK

– Flere tar seg turen selv om været er dårlig. Markedsføringen for Nordland og Nord-Norge er også god på grunn av omtale og besøkende, sier Hoff.

Turister som ser bygget nevner at dette er et bygg de ikke venter å se på en slik plass som Henningsvær.

– At dronningen tok seg tid til å delta på markeringen setter vi stor pris på. Særlig da vi driver idealistisk og litt drahjelp er aldri feil, avslutter Hoff.