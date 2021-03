– Det er på kanten av all fornuft. Men han sto den av og fikk fortøyd båten, så han gjorde en god jobb sånn sett.

John Inge Berg tok onsdag et bilde som får de fleste til å grøsse.

En mann går ut på en flytebrygge i Ballstad i Lofoten, for å sikre båten sin ordentlig mot den sterke vinden.

– Jeg vil tro at han var noe fuktig, men det ser ut til at det gikk bra med han, ler Berg, som selv fikk kjenne på vinden da han var ute og syklet.

Det blåser godt rundt idrettshallen i Kabelvåg. Det blåser godt rundt idrettshallen i Kabelvåg. Rita Erdahl

Rev av taket til turnhall

Det er en sterk vind og mye vær over store deler av Nordland i dag. Spesielt i området rundt Lofoten har det vært ille.

Rita Erdahl ble ordentlig kjent med stormen da hun filmet at den dro av deler av den nye Polarkrafthallen i Kabelvåg.

– Heldigvis har ikke vinden tatt noen større deler av taket. Det er deler av topptaket som har blåst bort. Jeg ser at det fortsatt kommer ting derifra.

– Hvordan ser det ut utenfor vinduet ditt?

– Sjøen pisker godt her og det blåser og regner godt. Jeg kan heldigvis ikke se så mange flere ødeleggelser, foruten naboen som har mistet taket på uthuset sitt, sier Erdahl.

Hun forteller også at hun måtte være forsiktig da hun luftet den lille hunden sin, ettersom den er så liten at den står i fare for å blåse bort.

– Men vi er vant til det. Jeg håper bare at det ikke blir noen større skader.

Bjørn Tore Nergård er daglig leder i Vågan eiendom. De har ansvaret for Polarkrafthallen, som er kombinert turn og håndballhall.

– Foreløpig er det snakk om 30–40 kvadratmeter med takpapp og isolasjon som har løsnet. Det er ikke store deler, så det er ikke snakk om at de kan gjøre skade. Vi oppfordrer likevel folk til å holde seg unna området, sier han.

Brannvesenet er på stedet, i tillegg har kommunen folk inne i hallen som blant annet jobbe med å sikre utstyret i turndelen av hallen.

– Vi har litt vanninntrenging, men vi har et undertak som tar unna mesteparten, så akkurat nå er det ingen akutt fare for store ødeleggelser, sier Nergård.

Uværet i Nordland onsdag var både skremmende og vakkert. Her fra Mjelle utenfor Bodø. Uværet i Nordland onsdag var både skremmende og vakkert. Her fra Mjelle utenfor Bodø. Denne personen tok seg en litt risikabel tur ut på moloen i Ballstad, for å sikre båten i stormen som herjer i Nordland onsdag. Det blåser godt på Ballstad i Lofoten

Orkan styrke

Meteorologene melder om vindkast på opp mot 40 sekundmeter, altså orkan styrke.

Og ifølge Barentswatch skal bølgene utenfor Røst, Værøy og Moskenes komme helt opp i 18 meter i maks bølgehøyde, og rundt 10 meter i signifikant bølgehøyde.

Det har naturlig nok medført en rekke innstillinger i ferge- og hurtigbåttrafikken på nordlandskysten.

På Sortland i Vesterålen har de hatt vindkast helt opp i 48,3 m/s (174 km/t) på Ånstadblåheia på 500 meters høyde, skriver Torsten Hanssen på Twitter.

– Bistå naboer

Operasjonsleder Kjetil Kaalaas ved Nordland politidistrikt, sier til NRK at de har nok å henge fingrene i, men ikke bare i Lofoten.

Vinden er sterkest i Lofoten, men de som måtte befinne seg i området rundt Bodø og flere andre steder i fylket, bør passe seg.

– Vi har tak som faller av, trær som har gått over veien og gjerder som holder på å løsne. Akkurat nå har vi fått melding om at en lastebil har blitt blåst av veien ved Rørvika i nærheten av Svolvær i Lofoten.

Politiet ber folk om å være ytterst forsiktig i uværet.

– Dersom det er fare for liv og helse, ta kontakt med politiet. Dersom forholdene tillater det, bistå naboer og ev. andre som måtte trenge hjelp.