Tross økte levekostnader vil nordmenn ha ferie

Nesten like mange nordmenn planlegger sommerferie i år som i fjor, til tross for at alt blir dyrere. Det viser nye tall fra Virke (hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen).

76 prosent av nordmenn planlegger sommerferie i år, mot 79 prosent i fjor. Litt over halvparten, 54 prosent, planlegger deler av eller hele ferien i utlandet.