Tror Zinckernagel kan bli tungen på vektskålen

Tirsdag får Bodø/Glimt besøk av det serbiske laget Røde Stjerne, og i neste uke venter returoppgjøret på bortebane.

Vinner de sammenlagt over de to kampene går de videre til den gjeveste fotballturneringen for klubblag, Mesterligaen.

Fotballekspert og tidligere Glimt-stjerne Trond Olsen, har tro på at Bodø/Glimt kan sjokkere de serbiske stjernene.

– Dette er de to største kampene i klubbfotballen på norsk jord så langt i år. Er Glimt på plass i morgen og leverer på sitt beste kan det også gå, sier han til NRK og legger til:

– Jeg håper de er veldig offensive, tøffe og tør å være seg selv. Da tror jeg det går.

Nylig ble det klart at den Philip Zinckernagel kommer tilbake til Bodø. Olsen tror han kan bli en viktig brikke i kampen om gruppespill i Mesterligaen.

– Det er ei enorm signering for Glimt. Det han har vist tidligere i Glimt-drakten sier sitt. Han kan heve laget betraktelig, og kan bli tungen på vektskålen.