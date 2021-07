Tror på Glimt-avansement

To tidligere Glimt-bautaer, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Ørjan Berg, har uttalt seg om Glimts sjanser videre i Champions League, etter 2-3-tap hjemme for Legia Warszawa. Mini vil ikke sette alle pengene sine på Glimt, og sier laget bør ta erfaringen som læring. Berg, som er far til Patrick Berg, mener de har alle muligheter i borteoppgjøret, og har troen på avansement. (©NTB)