Tror kritisk fransk dokumentar kan være god norgesreklame

I dokumentaren «Mollo sur le cabillaud?», som kan oversettes med «Forsiktig med torsken?» viser TV-bilder hvordan norsk torsk sendes ut på en 15.000 kilometer lang reise fra Norge til Kina, før den returneres til frysediskene i franske butikker.

På en video kanalen har fått fra den kinesiske fiskeindustrien får TV-seerne se hvordan torsken kuttes og fileteres før filetene injiseres med vann gjennom lange sprøyter.

Det ser ikke spesielt delikat ut, og spesielt god Norges reklame er det kanskje ikke.

Men det kommer an på hvordan man ser det. For hvis dokumentaren fører til at franske fiskespisere blir mer bevisst på hva slags fiskeprodukter de faktisk kjøper, så er det muligens ikke så galt likevel.

– Kan være positivt hvis vi spiller kortene riktig

– All fiskefilet fra Lerøy produseres i Norge, og ikke noe av dette injiseres med noe som helst i produksjonen, sier konserndirektør for hvitfisk Webjørn Barstad i Lerøy Seafood.

– Er vi flinke til å informere kundene i Frankrike, vil dette kunne være en positiv sak. Det er bra at dette får omtale, og det burde favorisere det som bearbeides i Norge, sier konserndirektør for hvitfisk Webjørn Barstad i Lerøy Seafood til NRK.

Avant d'atterrir dans nos congélateurs, le cabillaud péché en Norvège est envoyé en Chine. 15 000 km de voyage pour... Publisert av France 5 Søndag 20. januar 2019

Og årsaken til det er enkel. Lerøy, som er den desidert største produsenten av hvitfisk i Norge, gjør det stikk motsatte av kineserne.

– All fiskefilet fra Lerøy produseres i Norge, og ikke noe av dette injiseres med noe som helst i produksjonen. Vi selger alt helt naturlig, slik det kommer fra skaperverket.

– Hvorfor gjør ikke dere det på samme måte som kineserne?

– Å injisere fisken med kjemikalier er en måte å bearbeide produktene på som tar bort både de naturlige godene og de naturlige skavankene ved fisken. Det er en form for sminking. Det er noe som vi har valgt å holde oss unna. Vi er tydelig på at våre produkter er naturlige.

– Vi mener det vil gi oss en langsiktig, strategisk fordel. Vi tror forbrukerne og kundene vil bli mer og mer opptatt av at fisken skal være bærekraftig og etisk forsvarlig. Over tid tror vi det vil det favorisere produksjonen hjemme i Norge.

POPULÆR FISK: Norsk torsk spiller hovedrollen i en fersk TV-dokumentar som viser hvordan torsken behandles i Kina før den returneres til Europa. Foto: Petter Strøm

Konklusjonen er dermed; hvis franskmennene får med seg at det er forskjell på fisk bearbeidet i Norge og i Kina, så velger de kanskje heller den norske. At fisken opprinnelig er norsk, spiller ingen rolle, mener Barstad.

– Kina er verdens største fiskeprodusent og de kjøper fisk fra alle verdens hjørner. Uansett hvilke produkter de fremstiller, tror jeg metoden er den samme. Det er metoden som er problematisk, ikke råstoffets opprinnelse. Det har lite eller ingenting med saken å gjøre.

Sjømatrådet ikke bekymret

Anders Norøy Snellingen, er koordinator for globale operasjoner i Norges sjømatråd. Foto: Norges Sjømatråd

Heller ikke Norges sjømatråd er videre bekymret for omdømmet til norsk torsk i Frankrike.

– Denne dokumentaren viser et enkelttilfelle hos en kinesisk produsent, og handler ikke om norske forhold og norske fiskeriprodukter. Vi er ikke veldig bekymret for at dette går utover omdømmet til norsk sjømat, sier Anders Norøy Snellingen, koordinator for globale operasjoner i Norges sjømatråd.

Noen spesielle tiltak vil Sjømatrådet derfor ikke gjøre rettet mot det franske markedet.

– Vi registrerer at det er skapt mye engasjement rundt denne saken i Frankrike. Og vi noterer oss at forbrukerne er opptatt av hvordan vi fanger, tilbereder og prosesserer fisken.