Tror jordskjelv førte til mini-tsunami i Nordland

Ole Ragnar Hareide Hansen filmet noe som skulle vise seg å være vanskelig å forklare.

Videoen viser vannet som stiger og senker seg flere ganger, i løpet av kort tid. Den er tatt opp i Sollia i Helnessund i Steigen kommune.

– Jeg har aldri observert noe lignende før. Vi opplever jo mye variasjoner i havet med tanke på vær og vind, men ikke så store forskjeller. Dette var jo snakk om mange meter forskjell på kort tid, forteller Hansen som filmet bølgene utenfor huset sitt.

– Jeg målte hvor langt det gikk, og det var over 30 centimeter forskjell. Det var veldig rart at vannet kommer og går så mange ganger på den måten.

– Aldri sett noe lignende

Hareide Hansen fleipet med bekjente om at det kunne være en tsunami han hadde sett.

– Vi tenkte at det kunne ha sammenheng med noe annet som har skjedd tidligere ute i havet, men vi var ikke sikre. Det holdt på i et par timer før det avtok og ble full flo.

Oseanograf Ole Johan Aarnes ved Meteorologisk institutt har aldri sett noe lignende tidligere. Hans første tanke var at det kunne være en seiche.

– En seiche er en form for en stående bølge. Det finner man helst inni et lukket eller semilukket basseng eller i en fjord. Hvis du har to bølger som forplanter seg, gjerne med forskjellig retning, så kan de påvirke hverandre. Summen av de to resulterer i at du får en bølge, med følelsen av at den står og vipper opp og ned i vannsøylen.

Aarnes forklarer at dette neppe er tilfellet ettersom Helnessund ligger ganske åpent til, og ikke i et lukket område slik en seiche krever.

– En tsunami?

Dermed er det mer sannsynlig at forklaringen er en annen. Ifølge Norsar var det et lite jordskjelv på helgelandskysten like før Hareide Hansen filmet havet i Steigen. Dette kan være årsaken til at bølgene oppstod, tror Aarnes.

– Ut ifra den informasjon jeg har og den videoen jeg har sett, virker det som om en liten tsunami kan være den beste forklaringen på dette fenomenet.Et jordskjelv vil kunne sette i gang en forstyrrelse i vannsøylen. Det vil sette i gang ganske lange bølger, mye lengre enn vinden klarer å generere.

– Men jeg må ærlig innrømme at aldri har sett noe sånt før, konkluderer Aarnes.

Les også: Her registreres det flest skjelv i Norge

Fakta om måling av jordskjelv Ekspandér faktaboks Jordskjelvstyrke er et mål på energien som utløses i sentrum av skjelvet.

I dag bruker de fleste seismologer MMS-skalaen (Moment Magnitude Scale) som er basert på øyeblikksmåling av styrken.

MMS-skalaen overtok på 1970-tallet for den mer kjente Richters skala. Skalaene gir stort sett samsvarende verdier på mindre skjelv, men MMS-skalaen gir mer pålitelige resultater for de kraftigste skjelvene.

Begge skalaen er logaritmiske. For hvert hele tall øker energien i skjelvet 31 ganger. Et skjelv på 7,0 utløser 900 ganger mere energi enn et skjelv med styrke 5,0. Et skjelv på 2,0 regnes som det svakeste som kan merkes av mennesker. (Kilde: Ritzau, Reuters, USGS)