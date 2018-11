I morgen er det klart for ekstraordinært landsmøte i Kristelig Folkeparti. Der skal det avgjøres om partileder Knut Arild Hareide får med seg resten av partiet i sitt ønske om å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i stedet for den sittende regjeringen. Særlig er det Fremskrittspartiet som over tid har provosert Hareide til å ønske å bytte samarbeidspartnere.

Men så langt kan det virke som at resten av KrF ikke er like lei av høyresiden, som Hareide tilsynelatende er. Det kan ende med at partilederen i morgen trer av.

– Stemmer landsmøtet for et blått alternativ, vil det i praksis være en stemme for å avsette Knut Arild. Vi som parti kan ikke vingle rundt og behandle et lederskap på den måten. En leder må vite at han har partiet i ryggen, sier fylkesråd for plan og økonomi i Troms, Widar Skogan (KrF).

Også fylkesråd for kultur, miljø, folkehelse i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF), tror Hareide er nødt til å trekke seg etter fredagens avstemming.

– Jeg håper ikke at det skjer, men jeg tror ikke at det er mange nok representanter som vil snu fra blått til rødt. Hvis Hareide ikke går av selv om partiet ikke følger hans råd, vil det nesten være rart, sier Noresjø som tror Hareide vil legge seg selv i potten ved avstemmingen.

– Det vil være redelig, sier Noresjø som håper partiet vil beholde Hareide med partileder.

– Han fremstår klar og retningsorientert. Det er en slik leder vi har ønsket oss. Nå er min bønn til landsstyremøtet at vi beholder han.

Lekkasjer: – Vil trekke seg

Fylkesråd i Troms, Widar Skogan, tror Hareide må trekke seg hvis han ikke får flertall. Foto: Arild Moe / NRK

Hareide har selv ikke ønsket å kommentere spekulasjonene om at han kan komme til å fratre som leder, men ifølge lekkasjer til NRK og VG skal Hareide ha sagt til sentralstyret at han trekker seg, dersom han taper.

Hva som da vil skje, har ikke KrF noen retningslinjer for.

– Hovedproblemet er at KrFs lover ikke sier noe om det. Og vi har heller ikke noen retningslinjer som sier hva man skal gjøre i en slik situasjon, sier administrasjonssjef Gunnar Rein Olsen i KrF til NTB.

Men dersom Hareide skulle finne på å trekke seg, sier Olsen det finnes flere alternative måter å løse det på.

– Enten kan man innkalle til et nytt ekstraordinært landsmøte som gjør et ledervalg, eller man kan la landsstyret finne en midlertidig løsning og konstituere en leder fram til neste ordinære landsmøte, sier Olsen.

Hvem som i tilfelle vil rykke opp som konstituert, er heller ikke gitt. Olaug Bollestad er 1. nestleder, men Olsen sier det ikke er noe automatikk at det er hun som vil overta hvis Hareide trekker seg.

Peker på Ropstad som sannsynlig arvtaker

Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener det er 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad som i dag framstår som den mest sannsynlige etterfølgeren til Hareide.

– Han har imponert med sine talegaver og er den som i størst grad har tatt belastningen ved å utfordre partilederen, sier Selbekk.

Også han Selbekk tror Hariede må gå av ved et blått flertall.

– Dersom han taper, skal jo ledelsen gå rett i forhandlinger med den borgerlige regjeringen. Jeg kan ikke se for meg hvordan han med troverdighet skal kunne sitte og forhandle med Frp om å sitte i den regjeringen. Det er noen fra den blå siden som må overta den prosessen, mener han.