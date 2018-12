Siste: Bodø kommune varsler i en pressemelding om at vannet er tilbake i kranene i deler av Bodø, etter at hovedvannledningen ble gravet over.

Det var tirsdag morgen om at det begynte å komme inn meldinger om at det flere steder i Bodø var tomme kraner.

Nordlandssykehuset bekreftet kort overfor NRK at de var berørt og at de hadde satt krisestab. Også Bodø kommune satte krisestab.

Samtidig ble det jobbet på fullt med å få oversikt over situasjonen og årsaken til vannmangelen.

Kommunikasjonsansvarlig ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, sier det var normal drift ved sykehuset da uhellet skjedde og at det umiddelbart ble satt katastrofestab da de fikk høre at vanntilførselen var stoppet.

– Det er mange sykehusfunksjoner som er helt avhengig av vanntilførsel, som for eksempel operasjonsprogram og laboratorievirksomhet, men det er ikke meldt om noen hendelser som følge av dette.

– Graveuhell førte til vannstansen

Årsaken til vannmangelen i Bodø skal ifølge en pressemelding fra Bodø kommune være at det er gravd over en vannledning på Stormyra. Vannledningen har hovedtilførselen til sentrum.

– Dette er en alvorlig hendelse, som er en vekker for oss alle om hvor sårbare vi er, sier ordfører Ida Pinnerød.

Hun sier det var et «graveuhell» som var årsaken til at vannet ble borte.

– At vannet blir borte er krise for oss. Samtidig vil jeg berømme teknisk etat som jobbet svært effektivt med å få vannet tilbake. De visse akkurat hva de skulle gjøre.

Pinnerød sier de ser alvorlig på hendelsen og at sykehuset var førsteprioritet.

– Vi har noen alternative vannvogner som vi fikk i gang for å gi vanntilførsel til sykehuset. Vi har ikke fått varsler om at vannstansen har gått utover liv og helse, men det må sykehuset svare på. For kommunen sin del, fikk stansen ikke konsekvenser for liv og helse.

Har sendt ut kokevarsel

Området helt fra Stormyra, via flyplassen og helt til andre siden av sentrum skal ha vært berørt.

De berørte har fått tilsendt et kokevarsel om å koke vannet før bruk. Kokevarslet varer fram til klokken 19.00.

Samtlige elever ved Bodø videregående skole ble sendt hjem og skolen ble stengt.

Rektor Nina Røvik ved Bodø videregående skole forteller at de tidlig i formiddag oppdaget at det var lite vann i toalettene og vasker.

– Vi gikk ganske raskt ut med beskjed til elever og ansatte om at skolen ble stengt, spesielt på grunn av toalettforholdene, sier Røvik.

– Det var nok ikke så mange elever som var lei seg for at de måtte gå hjem tidlig i dag. De ansatte har fått beskjed om at de kan komme tilbake hvis de ønsker, men permitteringen av elevene blir stående i tilfelle vi skulle miste vannet igjen.

Også frisører og tannklinikker så seg nødt til å stenge dørene.