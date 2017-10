Tror dette blir den siste sesongen med «enorm» nordlysaktivitet

Vi har de siste årene lagt bak oss noen fantastiske nordlyssesonger, og også denne høsten har startet veldig bra med lysshow fra nord til sør.

– Det har vært ekstremt, sier solforsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter, om hvordan nordlyset har danset på himmelen de siste tre-fire årene.

Pål Brekke tror ikke årets nordlyssesong vil overgå fjorårets, men at det nok er duket for spektakulære naturopplevelser også i år. Foto: Norsk Romsenter

NRK har skrevet om hvordan nordlyset har vært synlig langt sør i Europa. Forrige vinter kunne sørlendingene glede seg over værfenomenet.

Og i en artikkel fra september i år har Lonely Planet klokkertro på årets sesong. De viser til rapporter som skal tyde på at vi nå går inn i en svært sterk nordlysperiode.

– Jeg vet ikke helt hvor de har det fra, men starten i år har vært uvanlig bra, og det kan være grunnen til at Lonely Planet tror det ligger an til en vanvittig sesong.

– Hva tror du?

– Jeg tror det blir mye nordlys i vinter også, men at dette kan bli den siste sesongen med det vi har opplevd de siste årene. Altså ekstremt mye nordlys.

Aktiviteten går i sykluser

Hvordan henger dette sammen?

Koronahull ses som sorte områder på Sola. Bildet er fra 30. september. Foto: spaceweather.com

Det er Sola som sørger for nordlys, gjennom å sende store elektriske utladninger mot Jorda. Og ifølge Brekke følger vår nærmeste stjerne en 11 år lang aktivitetssyklus.

Når aktiviteten er på maks inntreffer det som kalles «Solar maksimum», med en rekke solflekker og utbrudd i form av solstormer som resultat. Dette påvirker logisk nok nordlyset, som har en tilsvarende økning i aktivitet.

Forrige maks var i 2013 (ekstern lenke), og nå er vi egentlig på vei mot et «Solar minimum», som er ventet å inntreffe rundt 2019–2020. Likevel har altså nordlysaktiviteten ifølge solforskeren holdt seg høy de siste årene.

– Det skyldes at såkalte koronahull, som også sørger for nordlysaktivitet, opptrer hyppig på den nedadgående fasen. Men over de neste par årene vil også koronahullene svekke seg, og det blir færre solstormer som gir kraftig nordlys, forklarer Brekke.

Som altså tror at dette blir den siste i rekken av ekstremt gode nordlyssesonger.

Aurora Corona, et eksploderende nordlys kan skape de mest fantastiske figurer på natthimmelen. Foto: Benny Høynes

Jo da – i Nord-Norge vil man fortsatt kunne glede seg over nordlyset. Men mulighetene for å se nordlys langt sør i Norge, og sørover i Europa, blir færre.

– De virkelig kraftige nordlysutbruddene blir det nok færre av, sier Brekke.

Ser man på de virkelig store linjene er det tegn som tyder på at solaktiviteten snart kan nå sitt laveste nivå på 300 år.

Det kan innebære at nordlyset blir et mye sjeldnere fenomen utenfor polare strøk for en periode på 50 år eller mer.

– Flere ekstremt gode dager

Nordlysfotograf Benny Høynes i Vesterålen tar det på sin side med knusende ro.

Som regel trenger man mange sekunder lukkertid for å fange nordlyset, men Benny forteller om dager der han kun har trengt å bruke ett sekund. Foto: Privat

– Her oppe blir det nå nordlys uansett, om så det skulle bli færre av de virkelig store utbruddene, sier Høynes, før han legger til:

– Jeg tror det nå ikke før jeg får se det. Som med værvarslet er dette noe som det er vanskelig å si noe sikkert om.

– Har du merket at det har vært mye nordlys de siste årene?

– Jeg begynte å fotografere for alvor i 2011, og siden har det vært gode sesonger. Til nå i år har vi hatt flere ekstremt gode dager.

– For oss som er mye ute er været den største usikkerhetsfaktoren. Det har vært flere ganger at man har sett nordlyset nærmest slå hull gjennom et tykt skydekke, sier Høynes.