Tror det vil bli diskusjon om millionstøtte etter Sps flørting med høyresiden

15.35 millioner kroner har Senterpartiet mottatt fra Fagforbundet siden 2015.

Deres største bidragsyteren hvert eneste år, bortsett fra i 2021 da LO toppet dem og donerte 3 millioner kroner.

Men nå flørter Senterpartiet med Høyre blant annet i Narvik og Trondheim. Også i Meløy skal Sp forhandle med Høyre og Frp.

I Bodø går Sp inn i et valgteknisk samarbeid med den borgerlige posisjonen.

I Nordland og Trøndelag har Senterpartiet allerede fått ja på frieriet til Høyre.

Et samarbeid mellom Senterpartiet og borgerlig fløy rimer dårlig med den politiske profilen Fagforbundet ønsker.

– Er det slik at Senterpartiet lander på borgerlig side vil det bekymre meg. Helt åpenbart, sier leder i Fagforbundet Nordland Tore Andre Jakobsen.

I Bergen var det også politisk romanse på gang – før Senterpartiet trakk seg på grunn av uenigheter rundt bybanen.

Kan sette støtten i spill

Jakobsen er tydelig på at det ikke er uvanlig at partier sonderer mulighetene etter valg og leter etter gjennomslag for deres politikk.

Han understreker at det ikke er urimelig, men at han er opptatt av resultatet etter sonderingen.

– Den økonomiske støtten vi gir til politiske partier er en helhetsvurdering med tanke på om vi har felles verdier og får støtte for fagforbundets medlemmer. Det er en sak som må vurderes fra gang til gang.

Støtten som Fagforbundet gir er basert på en helhetsvurdering av om partiene støtter deres verdier sier Jakobsen. Foto: Privat

Og om partiene Fagforbundet støtter fjerner seg fra deres verdier kan støtten videre bli vurdert:

– Uansett parti som eventuelt fjerner seg fra våre viktige saker settes den støtten i spill.

– Dersom Sp går til borgerlig side flere steder er det aktuelt å revurdere den støtten?

– Jeg tipper at det vil bli en diskusjon, ja. Uten at jeg skal forskuttere resultatet av den diskusjonen. Det vil bli en helhetsvurdering.

Bevilgninger uten føringer

I Trondheim har Senterpartiets potensielle samarbeid med Høyre ført til reaksjoner fra LO.

– Vi fra LO forventer at de rødgrønne partiene har fått et flertall og at de bruker det flertallet, sa leder Svein Åge Samuelsen i LO i Trondheim til Adresseavisen.

«Trusselen» fra LO-lederen i Trondheim fikk andre til å reagere kraftig, deriblant Erlend Wiborg i Frp som kalte det for åpenbar korrupsjon.

Trond Jensrud, leder for Politikk- og samfunnsavdelinga sentralt i Fagforbundet, understreker at deres donasjoner til Senterpartiet ikke medfølger en liste over krav.

– Det er ingen av våre bevilgninger som kommer med føringer. Våre vedtak er basert utelukkende på at vi gir støtte til partier som fører en politikk som treffer våre medlemmers interesser, sier han til NRK.

– Det er ikke stilt og vi kommer ikke til å stille krav, sier Trond Jensrud om donasjonene til Senterpartiet og andre politiske partier. Foto: Yrkestrafikkforbundet

– Men hvis et parti velger en annen side enn det som ganger deres medlemmer, må dere da revurdere støtten?

– Vi kommer ikke til å revurdere støtten, men vi vurderer hvert eneste år hvilke partier vi skal gi valgkampbevilgninger til, svarer Jensrud og legger til:

– Det gjøres ikke i et vakuum.

Han tar avstand fra det LO-lederen i Trondheim sier.

– LO i Trondheim har overhodet ingenting med det å gjøre. Etter mine begreper helt uvettig de uttalelsene fra LO i Trondheim.

Høyre gjorde et veldig godt valg i Trondheim. Senterpartiet i samme by er nå i samtaler med partiet. Foto: Vegard Blakstad / NRK

– Så hvis Senterpartiet velger å samarbeide med borgerlig fløy flere steder vil det ikke gi konsekvenser?

– Det behandles fra gang til gang. Men det er ikke slik at vi har noen sanksjoner. Men det er ingen som er garantert å få noe som helst bevilgning fra Fagforbundet.