Tror 2017 blir et godt år

Norges Råfisklag har stor tro på at 2017 blir like bra som 2016. Det sier Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag. Fiskesalgslagene omsatte i 2016 for om lag 23 milliarder kroner, noe som er ei økning på nærmere 2.7 milliarder sammenligna med året før. Det skriver Fiskeribladet Fiskaren. Haugland er fornøyd med situasjonen for næringa.