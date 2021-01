Anslår at 1.56 milliarder munnbind endte i havet i fjor: – På tide at produsentene tar mer ansvar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har lest rapporten og ser at mengden som beskrives er enormt stor, sier marinbiolog Fredrik Myhre i Verdens naturfond (WWF).

Fredrik Myhre er marinbiolog og seniorrådgiver for fiskeri og havmiljø i Verdens naturfond (WWF). Foto: Privat

Rapporten fra miljøverngruppa Oceans Asia i Hongkong anslår at om lag 1,56 milliarder munnbind kan ha havna i havet i 2020 på grunn av koronapandemien.

– Vi kan ikke si nøyaktig hvor presist tallet er, men det vi vet er at denne pandemien har ført til betydelig økning i problemer når det gjelder forsøpling i mange land, forteller han.

For å hindre spredning av koronaviruset ble det i 2020 påbud med bruk av munnbind i flere land.

Allerede i juni slo flere miljøvernorganisasjoner alarm om mengdene av munnbind og hansker som begynte å dukke opp sammen med det «vanlige» plastavfallet i sjøen.

Munnbind er som alt annet plastavfall

WWF anslår at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet på verdensbasis hvert år i sine egne beregninger.

Ifølge rapporten til Oceans Asia har de brukt et globalt estimat på hvor mange munnbind som har blitt laga og solgt. Der har de lagt til grunn at 3 prosent av alle munnbindene har havna på avveie i fjor.

Tallmaterialet som er brukt er basert på en godt kjent studie om plastforsøpling i havet fra 2015, ifølge Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– Det er ingen grunn til å tro at munnbind ikke forårsaker samme type problemer som annet plastavfall på avveie, så jeg tenker at det gir en relevant fremstilling, sier forskningsleder hos NIVA, Marianne Olsen.

Marianne Olsen er forskningsleder hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Foto: NRK

Hun forklarer at det er forskjell på hvordan plastavfall oppfører seg i naturen.

– Noe av avfallet synker, noe flyter, mens noe ender på strand eller havets bunn. Munnbindene vil trolig oppføre seg omtrent som plastposer eller annet flytende materiale, forklarer hun.

Olsen mener rådene som gis i rapporten er fornuftige, selv om det er fortsatt er mye kunnskapsmangler om alternative materialer til plast og mulige miljøeffekter av disse.

Anbefaler flerbruksmunnbind

Verden over blir folk anbefalt å bruke munnbind, men det er lite veiledning når det kommer til hvordan vi håndterer det som avfall.

– Det viktigste vi som enkeltpersoner kan gjøre er å håndtere avfallet vårt på en forsvarlig måte, sier Fredrik Myhre.

Det betyr enkelt og greit å kaste det i søpla.

– I dag har man også mulighet til å bruke gjenbruksmasker, og ikke bare engangsprodukter, sånn at totalmengden søppel i avfallssystemet kan bli mindre. Men husk alltid at man skal bruke munnbind der det trengs. Vi må forhindre mest mulig smitte, forklarer Myhre.

Han er på linje med rapporten, som også oppfordrer til å unngå bruk av engangsmunnbind.

– Produsentene må ta mer ansvar

WWF har også jobbet lenge for en avtale med produsentansvar for alle som produserer eller importerer plast i Norge. I fjor leverte de en rapport til regjeringa som har som mål å redusere plastforsøplinga i Norge.

– Da inkluderer vi også dem som setter munnbind ut på markedet, sier Myhre.

Hvordan vil det fungere i praksis?

– Som produsent blir du ansvarlig for at det finnes et godt avfallshåndteringssystem for produktet man har produsert. For munnbind må den som har kjøpt produktet vite hva han har kjøpt, hvordan det skal brukes og hvordan det skal behandles etter bruken av produktet, forklarer han.

Hvis det ikke finnes må produsenten være med å utvikle et system, for å hindre at avfallet forsøpler naturen.

Samtidig håper de det snart kommer på plass en global avtale mot plastforsøpling.

– Her har Norge tatt en lederrolle. Det er avgjørende at Norge opprettholder det og fortsetter med et stort engasjement for å få på plass en globalt juridisk bindende avtale mot plastforsøpling i FN, sier han.