Det er kanskje ikkje alltid så hyggeleg å ha besøk av ein «eks».

Det er det heller ikkje når den tropiske syklonen «Nigel» kjem Noreg og kysten av Noreg.

Men den rasande syklonen har rasa frå seg mesteparten av orkanen over Atlanterhavet før han kjem til oss.

Resten av raseriet har Vestlandet allereie fått.

Difor har meteorologane døypt om lågtrykket. No heiter han «Eks-Nigel».

Frå å vere ein tropisk orkan har han no blitt eit kraftig lågtrykk. Allereie har ferjeselskapet Torghatten Nord stilt inn ferjene frå Bodø til Lofoten natt til tysdag.

– Det er ein tropisk orkan med i spelet, seier vakthavande meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

– Han har på ein måte mista strukturen som ein tropisk orkan har. Men orkanen har ein finger med i spelet på at det har blitt vått ulike stader.

STORMENS VEG MOT LAND: Satellittbildet frå torsdag viser Nigels veg over Atlanterhavet. Foto: Meteorologisk insitutt

Storm styrke ved Stad i natt

«Eks-Nigel» kom i land i Noreg på Vestlandet allereie natt til måndag.

– Vestlandet har nok fått den kraftigaste vinden, men det har nok ikkje blitt så kraftige nedbørsmengder der som vi trudde.

På Kråkenes fyr har vore oppe i sterk storm. Meteorologane har målt 31,4 meter per sekund.

Vestlandet har altså fått ein del vind, og det har også blitt litt vått.

– Gullfjellet utanfor Bergen fekk 53 mm regn. Det har kome mindre nedbør enn det vi antyda at kunne kome. Det er ikkje over enno, men det er ikkje så stor intensitet framover no, seier Haga.

Sikre lause gjenstandar i Nord-Noreg

Den no litt slitne «eksen» har nemleg begynt på sin reise nordover i landet.

– Dei neste stadene der uvêret vil sette sitt preg er Nordland, Troms og Finnmark, seier meteorologen.

Meteorologane har ikkje gått ut med stormvarsel, og trur ikkje det blir store omfattande skader i nord.

– Men det er litt futt i det, og folk vil nok merke det på veg nordover.

Det er stille før stormen på Teigstad på Dønna, men dei to gode vennene på tur kan skimte skyer og regn i det fjerne. Foto: Rose-Mari Hagen / Privat

– Det blir det kraftigaste vêret så langt i haust. Det er verdt å hugse på hagemøblar eller trampolinar som framleis står ute i hagen.

Meteorologen råder å ta inn dette no, eller sikre at det ikkje fyk over til naboen.

Det vil bli mykje vind og nedbør, men ikkje noko meir dramatikk, roar meteorologen.

– Nordland får regn og vind, og dei kraftigaste vindkasta får vi nord i Nordland. Men det er ikkje noko stormsenter lenger, seier meteorologen.

I Tromsø-området ligg det an til kuling eller sterk kuling, spesielt på tysdag. Det vil kome mellom 20 og 40 millimeter i regionen.

I Ofoten og Sør-Troms vil det bli litt heftigare, med opp mot 30–40 millimeter, ifølge meteorologen.

Rolegare på onsdag

Som det ofte er med eksar blir det også denne gangen kort visitt.

Regnvêret vil fortsette gjennom natta og heile tysdag, men onsdag roer det seg med nedbør. Det blir til dels pent vær, om vi skal stole på yr.no dei neste to dagane.

Allereie på onsdag vil det mange stader glimte til med solgløtt, fortel meteorologen.

Vakthavande meteorolog Per Egil Haga minner om at dette er sesongens første haust-uvêr. Om ein har hagemøblar og trampolinar usikra i hagen, kan det vere ein idé å gjere noko med. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby / Bjørn-Martin Bache Nordby

Lågtrykket tar også med seg relativt mild luft frå sør til nord. I Nordland kan nokre stader vente seg opp i 16 plussgrader.

– Det handlar mest om den massive transporten av lufttrykk som ligg som perler på ei snor, seier Haga.

Men mot neste helg på ein rekne med gråvêr igjen.

– Når lågtrykka kjem over Island, kan dei treffe hardt i nord. Det uvêret blir omtrent som eit ordinært haust-uvêr, seier vakthavande meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.