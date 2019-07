Trøndere raser mot nordnorsk revylags harselering av trønderpolitikere

«Herregud så kjedelig bryllup, æ vil pules!».

Slik begynner parodieringen av kulturminister Trine Skei Grande under det nordnorske revyinnslaget «Nyttårstalen» på Norsk Revyfestival på Høylandet i Trøndelag..

Foran nær 2000 publikummere parodierer «Asylrevyen» fra Bodø statsminister Erna Solbergs nyttårstale.

I tillegg til Solberg blir flere trønderske politikere harselert med – som Trine Skei Grande, Trond Giske, Per Sandberg og Ola Borten Moe.

I sketsjen holder Erna Solbergs karakter en nyttårstale der hun snakker om året som har gått og hva regjeringen har fått til. Men hele tiden blir «hun» avbrutt av karakterer som spiller de nevnte trønderpolitikerne.

Det fleipes med Skei Grandes episode i kornåkeren, Sandbergs mye omtalte mobilbruk i Iran og Giskes kvinnehistorier og video på Bar Vulkan.

– Plumpt og platt

I sketsjen Nyttårstalen blir Trine Skei Grande og Erna Solberg parodiert. – Sketsjen skal være et speil på hvordan privatliv forstyrrer det politiske bildet, ifølge Asylrevyen. Foto: Tor Ivar Viken / Norsk Revyfestival

Revyinnslaget vekket sterke reaksjoner hos blant flere i revymiljøet. Blant annet teaterviter Roar Tromsdal, som tidligere var leder av Norsk revyfestival. Han mener sketsjen aldri burde vært vist på festivalen.

Det var avisen Trønder-Avisa som først skrev om saken.

– Underbuksehumoren har kommet tilbake. Det er plumpt, platt, usmakelig og uinteressant. Revyfestivalen burde holdt seg for god til å plukke ut sånne nummer, sier Tromsdal til NRK.

Er det noen som vil ha selfie? Ikke det? Men tradisjonen tro blir det kveldsseminar på hotellrom 407 på Hotell Scandic. Trond Giskes karakter i revysketsjen Nyttårstalen

– Bør ta en debatt om etikk

Under sketsjen kan man høre at store deler av publikum le og klappe av ablegøyene på scenen.

At folk ler og hygger seg er ikke relevant, mener Tromsdal.

– Nei, nei, nei. Jeg var veldig god til å si stygge ord da jeg var 10–12 år. Det ble også godt mottatt, men det betyr ikke at dette ses på som god humor nå.

– Sparker ikke oppover

– Underbuksehumoren har kommet tilbake, konstaterer teaterviter Roar Tromsdal. Foto: Nord universitet

Revygruppa fra Bodø er kjent for å drive maktkritikk og å «se på verden med skråblikk».

Teaterviter Tromsdal sier det var lite som minnet om maktkritikk under gruppas revynummer på Høylandet.

– Sketsjen sparker ikke oppover, men nedover. Den henger ut folk på personlig grunnlag, ikke politikk.

Revyveteranen sier at det nå er på tide å ta en skikkelig debatt om de etiske retningslinjer for revysketsjene på festivalen.

– Det er ingen som snakker om etisk standard når det gjelder revy, selv om det er den mest nådeløse scenformidlingen når det gjelder å henge ut og trampe på folk.

Også konferansier ved Norsk Revyfestival Rakel Sivertsen reagerer.

– Man skal selvfølgelig kritisere makta og sparke oppover, men da skal det handle om politiske saker, systemer, tabber og ting man er ueing i og ikke stappe en stjernekikkert opp i kvinnelige norske topp-politikere sitt underliv og kringkaste hva man får fram der, sier Sivertsen.

– Det er uinteressant, plumt, billig og ikke nødvendigvis god revy, sier hun.

Avviser underbuksehumoren

Marte Bugge og Birger Hveding sier det ikke var tilfeldig at det var trønderske politikere som fikk passet sitt påkrevet i revyinnslaget. – Det er jo dem som har forstyrret statsminister Erna Solberg mest fra regjeringen. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Revygruppa Asylrevyen i Bodø ble dannet i 1991 som en intern sykehusrevy på tidligere Nordland psykiatriske sykehus.

Medlem Marte Bugge i Asylrevyen mener Tromsdal bommer totalt med sin kritikk.

– Underbuksehumoren har politikerne stått for selv. Det er vår plikt som revylag å se med skråblikk på den verden vi lever i, og minne politikerne om deres rolle i samfunnet.

Hun synes uttalelsene fra Tromsdal om at publikums reaksjoner er irrelevante, er spesielt urovekkende.

– Det syns jeg blir veldig feil, siden vi spiller jo for et publikum. Ikke for oss selv.

På spørsmål om revy har blitt for lettkrenkelig, sier hun at det sannsynligvis kun gjelder et fåtall.

– Jeg syns de traff godt i sketsjen sin, og dette er langt i fra underbuksehumor, sier Hanna Vilja Sagmo som er daglig leder i revyfestivalen. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det kan jo godt tenkes at Revy-Norge har blitt snillere de siste årene. Men at disse kritiske røstene representerer trøndere flest eller revymiljøet, det tviler jeg på. Revynivået er fremdeles veldig høyt, og vi står for det vi har laget, sier Marte Bugge.

Hun får støtte fra revyfestvalen, som så dagens lys i 1987. Daglig leder Hanne Vilja Sagmo forsvarer sketsjen.

– Det er en kommentar til at trønderske politikere har dummet seg ut. Det er de som har brakt det personlige inn i politikken, ikke revyen. Jeg syns de traff godt i sketsjen sin, og dette er langt i fra underbuksehumor.