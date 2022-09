Det er bare litt over to uker siden en «kannibalistisk» solstorm sørget for at man kunne se nordlys over store deler av Norge.

Nordlyset ble observert på steder som Stjørdal, Jotunheimen, Smøla, Kristiansand og Florø.

Og natt til søndag danset nordlyset på himmelen igjen.

Denne gangen ble nordlyset observert så langt sør som i Trøndelag og Nordvestlandet.

Også natt til mandag vil nordlyset danse over den nordligste halvdelen av Norge.

Les også: Nordlyset har danset i sør denne uka: – Magisk

– Mest i nord

Det sier Pål Brekke ved Norsk romsenter.

– Det kan komme opp i KP-indeks 5 sent på natten eller tidlig morgen. Så det blir nok mest i nord at nordlyset vises.

FAGSJEF: Pål Brekke ved Norsk romsenter. Foto: Norsk Romsenter

KP beskriver forstyrrelsen i jordas magnetfelt som følge av solvind og solstormer.

Tallet forteller oss hvor bred nordlysovalen er, og dermed også hvor langt sør man kan oppleve himmelfenomenet.

Desto høyere KP-tall, desto større er sjansen for å se nordlys sør i Norge.

I Tromsø kan man se nordlys ved en KP på 2-3, mens i Sør-Norge må KP ligge på rundt 5.

Illustrasjon: Brekke / Storm.no

Brekke sier at nordlysaktiviteten over jorda har vært stor gjennom søndagen, men at det er amerikanerne og canadierne på andre siden av jorden som har fått størst glede av nordlyset.

Nordlyset som nå dannes på himmelen stammer fra et koronahull på solen, som peker i retning av jorden.

Det pøser ut geomagnetisk stråling, som skaper nordlys når det treffer jordas magnetfelt.

– Hullet er så stort at man vil oppleve effekten i 24–36 timer til. Himmelkikkere på nordlige breddegrader bør være på vakt, skriver nettstedet Spaceweather.com, som overvåker solens aktivitet fortløpende.

Hullet i sola slipper ut mengder med geomagnetisk stråling. Når denne treffer jordas magnetfelt, dannes nordlys på himmelen. Foto: www.swpc.noaa.gov

Forholdene ligger til rette

Og dersom nordlyset skulle melde seg på nattehimmelen, ligger forholdene godt til rette med tanke på skydekket.

Det sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

– Det er observert en god del nordlys natt til i dag, og vi ser indeksen er forholdsvis høy. Så i områder hvor det er klarvær gjennom natta vil det være grei sannsynlighet for å se nordlys gjennom natten.

Foruten områder Østafjells, nord i Troms, Finnmark og på Sørvestlandet går resten av landet i møte med en natt uten skydekke.

– Resten av landet har ganske gode forhold for å se nordlys i natt. Så forholdene ligger i hvert fall til rette.