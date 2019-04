Trøndelag og Nord-Norge er soleklare værvinnere denne uka

Det var ikke alle som var like heldige med påskeværet, selv om det ble meldt om knallvær i deler av landet. Trondheim bikka 22 grader mandag, Oslo bikka 20 grader på lørdag, og Bergen fulgte like etter mandag.

– Det har vært et stort og dominerende høytrykk i sør denne påska, og det trekker seg nå nordover der det legger seg over Nord-Norge. Det gjør at godværet nå flytter seg nordover, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed.

I sør, øst og vest blir det mer skyet og regn, men temperaturene vil holde seg på et høyt nivå, legger han til.

Aller finest vil det bli sør i Nordland, i Trøndelag og delvis også langs Møre-kysten.

Men det blir fint også i Troms og Finnmark, selv om det vil henge igjen litt nedbør der med det første. Etter hvert skal det bli opphold sør i Troms, og dette vil bre seg nordover til Finnmark.

Mest sol i Nordland, varmest i Trøndelag

Mye tyder på at Nordland er solvinneren, der det meldes om flest antall dager med sol fram mot helga. Men det er Trøndelag som får det desidert varmeste været, og her vil temperaturene stige jevnt og trutt mot helga, sier Ovhed.

– Det har vært veldig varmt i Trøndelag den siste perioden, og stort sett har det vært over 16 grader, av og til også over 20.

Tirsdag blir det 19 grader i Trondheim og Levanger, og der vil det holde seg varmt de neste dagene. Begge steder skyer det derimot over mot helga.

I Nordland er det stort sett Helgelandskysten som får de beste temperaturene, på mellom 15 og 16 grader. Ellers er Brønnøysund temperaturvinneren, med opp mot 17 grader allerede tirsdag.

Svært lovende spådommer i Nordland denne uka. Foto: Skjermdump / Yr.no

Størst forskjell i Troms

Det fylket som vil få den største overraskelsen denne uka er Troms.

– Det har vært grått og regna hele natta i Troms. Men det er her man vil se den største forskjellen, for nå skal det gå over til å bli ganske pent, sier Ovhed.

Det er både grått og vått i Tromsø i disse dager, men skal vi tro meteorologen er det håp om dette i Troms senere denne uka. Foto: Hege Nilsen/Instagram

Mot helga ser det ut til å bli sol og opp mot 15 grader, hvert fall i Tromsø. Ellers blir det tosifra temperaturer de fleste steder fra og med torsdag, der Gratangen med sine 14 grader er varmest.

Også i Finnmark ser det bedre ut mot helga. Alta blir både varmest og finest torsdag og fredag, med 11 og 9 grader og sol, og også Hasvik og Karasjok får tosifra fra torsdag av.

– Men særlig nord i Finnmark vil temperaturene ha vansker for å klatre over ti grader. Derimot blir det lite nedbør her, sier Ovhed.

– Vær obs!

Ifølge statsmeteorolog Ola Mellem bør vi være ekstra forsiktige nå når sola byr på seg selv mens det fortsatt ligger snø flere steder.

For selv om sola og varmen er gode nyheter, er sola ekstra sterk i år, advarer Mellem.

– Man bør passe på. De fleste plasser i nord er det fremdeles snø, og det kan føre til sterkere stråling fordi sola reflekteres fra snøflaten. Vær obs!