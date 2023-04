Det sier bonden Trond Klausen som må investere flere millioner kroner i å bygge om fjøset.

Fra 1. januar neste år skal nemlig alle fjøs ha kalve- og sjukebinge, og dette ti år før kravet om løsdrift trer i kraft.

For Klausen og båsfjøset i Lofoten betyr det en investering på rundt 6 millioner kroner, noe som betyr at han står overfor valget om å fortsette eller å legge ned driften.

– Det er jeg sånn sett ikke alene om. Stort sett alle med båsfjøs står i samme situasjon. Alle sitter og regner på det, men får bare røde tall, sier han til NRK.

Klausen legger til:

– Det kommer til å bli et skred med nedleggelser hvis det ikke kommer noe investeringspakke eller at lønnsomheten i landbruket går opp, sier han til NRK.

Fakta om båsdrift i Norge Ekspandér faktaboks I 2019 var 47 prosent av norske melkekyr i båsfjøs. Det utgjorde 37 prosent av melkeproduksjonen.

I 2004 ble det bestemt at alle melkefjøs skulle ha løsdrift på kyrene innen 2024. I 2008 ble det bestemt at fjøs bygd mellom 1995 og april 2004 fikk utsatt fristen ti 2034.

I overkant av 4500 produsenter med båsfjøs må legge om driften innen 2034.

Det samlede investeringsbehovet er beregnet å være mellom 18 og 22, 8 milliarder kroner.

En vanlig båsplass er cirka 1,2 meter bred og 2 meter lang.

Etter dagens praksis skal kyr på bås ha 12 uker «ferie» hvor de går løst på beite. I denne perioden har de pause i melkinga i cirka to måneder.

Tall fra Kukontrollen viser at kyrne yter bedre når de får gå fritt rundt, spesielt når det brukes melkerobot i fjøset. Da kan kyrne i større grad velge selv når de skal bli melket. Kilde: NIBIO/Norges Bondelag

Trond Klausen har et lite fjøs i Vestvågøy, Lofoten. Her steller han rundt 20 kyr. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Ikke imot kravet

Formålet med løsdriftskravet er for å styrke velferden for dyrene og bondens arbeidsmiljø.

– Kravet som kommer i 2024 er et utsatt krav om løsdrift som egentlig skulle komme i 2024, men som nå kommer i 2034, forklarer generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anton Langeland.

Da kravet om løsdrift ble utsatt vedtok Norsk Bonde- og Småbrukarlag at det måtte komme velferdskompenserende tiltak for dyrene i mellomtiden.

Et krav om føde- og sjukebinge ble da innført frem til løsdriftkravet kunne tre i kraft.

Anton Langeland, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier at de støtter kravet om sjukebinge, men er imot at bonden skal pålegges å gjøre hele investeringen selv. Foto: Privat

– Vi kan derfor ikke si at vi er imot kravet, men vi er imot at bonden skal pålegges å gjøre investeringer som ikke gir dekning over budsjett eller inntekt, sier Langeland.

Løsningene er både kostbare og arealkrevende for bøndene, i tillegg er det også en risiko som går på å flytte dyr fra bås til denne sjukebingen.

– Det er kanskje en del av grunnen til at mange sier at de kommer til å legge ned, sier Langeland.

– Inntekta endrer seg ikke, og når du er i en næring som er veldig marginal allerede så er det vanskelig å ta slike investeringer og det har vi i aller høyeste grad forståelse for.

Det kan også innebære at investeringa som gjøres i dag er utdatert om ti år.

Finne individuelle løsninger

Generalsekretæren mener det bør ses på tilpasninger i hver enkelt drift, og dermed se på enkle løsninger for å tilfredsstille sjukebingekravet.

– I de tilfellene hvor man har drift og fjøset er fullt, og den eneste muligheten å utvide fjøset, virker det urimelig kostbart. Hvert fall hvis det er et tidsvindu på ti år. Har du mulighet til å gjøre noe i eksisterende fjøs er det noe helt annet, forklarer han.

Han påpeker at det ikke vil lønne seg for bonden å investere i fjøset så lenge de ikke blir kompensert for kravet han blir pålagt.

– Hvis man enkelt sammenligner det med all annen privat næring så har bedriften mulighet til å dytte eventuelle krav over på forbruker. Det har ikke jordbruket, sier Langeland.

I Trond Klausen sitt fjøs i Lofoten er det rett og slett ikke plass. Han er nødt til å bygge ut for å få plass til sjukebinge, eller redusere antall dyr.

– Og da vet man ikke hva man sitter igjen med, sier Klausen.

– Er ikke dyrevelferd en viktig del av det å drive husdyrhold?

– Jo, jeg tror ikke noen bønder er imot verken sykebinge, fødebinge eller løsdrift. Men økonomien i landbruket er så dårlig at man har ikke råd til å gjøre det.

Klausen ønsker ikke å legge ned fjøset. Håpet er at sønnen skal få ta over driften. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Frykter minstepensjon

Klausen har drevet med gårdsdrift i over 30 år og frykter å ende opp med minstepensjon, da han helst skulle sett at driften skal bli etterlatt til yngre krefter.

– Hvis jeg bare skal tenke på meg selv så hadde det mest lønnsomme for meg vært å drive videre og bare latt det slite ned og så slutte. Da hadde jeg tjent mest penger.

– Men i og med at vi ønsker at en generasjon til skal få lov til å fortsette – er jeg nødt til å gi gården ifra meg for overhodet å komme i nærheten av at tallene skal gå opp.

– Kyrne hadde ikke vært så rolige i båsene sine dersom de ikke hadde hatt det godt, sier Trond Klausen. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Det eneste alternativet til Klausen akkurat nå er derfor å legge ned.

– Det føles veldig trist. Jeg tror ikke den menige mann i gata er klar over hva som er i ferd med å skje.

Landbruks- og matminister, Sandra Borch, håper fortsatt at flere vil satse videre i næringa. Foto: DKBU / DKBU

Landbruk- og matminister, Sandra Borch har tidligere uttalt til NRK at hun har forståelse for utfordringene bøndene står overfor og mener de skal hjelpe med investering.

– Det har vært en økonomisk utrygghet i næringen i mange år. Vi har tenkt å snu den kursen. Både når det gjelder investeringsmidler og at vi skal levere en opptrappingsplan som skal bidra til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper.

Men uansett hvordan Klausen vrir og vender på det får han ikke regnskapet til å gå opp.

– Hvis ikke driftsplanen er positiv får vi verken lån i banken eller Innovasjon Norge.

Les også: Mann siktet etter at 276 griser døde: – Flere var død før vannlekkasjen