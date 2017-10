Trolig ikke alvorlig personskade

Politiet opplyser at det oppstod til dels store materielle skader på kjøretøyet, etter at en bil med en person havnet av veien i Beiarn i ettermiddag. – Føreren var godt beruset, konstaterer operasjonsleder Remi Johansen overfor NRK. Han sier mannen kan vente seg en alvorsprat med ordensmakta når han kvikner til. – Han er sendt til sykehus, men vi fikk ikke inntrykk av at det var alvorlig.