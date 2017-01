Trøbbel på E6 i Nordland

Operasjonslederen i Salten opplyser overfor NRK at trafikken må dirigeres manuelt på grunn av vannmengder i veibanen i Straumen. Politiet er på stedet og tar seg av trafikken. Operasjonslederen bekrefter samtidig at et ras sperrer E6 like nord for Mørviksbotn. Her arbeides det med å rydde veien.